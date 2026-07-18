Bordighera, ordinanza del sindaco: saranno abbattuti 14 alberi comunali ritenuti a rischio per motivi di pubblica sicurezza

Bordighera interviene per motivi di sicurezza sul patrimonio arboreo cittadino. Il sindaco Marzia Baldassarre ha firmato oggi, 16 luglio, un'ordinanza che dispone l'immediato abbattimento di 14 alberi di proprietà comunale ritenuti pericolosi a seguito delle verifiche tecniche effettuate dall'Ufficio Parchi e Giardini e dal dottore agronomo Antonino Rosato. Il provvedimento, registrato con il numero 4 del 2026, si basa sulle relazioni redatte dopo specifici sopralluoghi e sulle analisi di stabilità che hanno evidenziato condizioni tali da rappresentare un concreto rischio per la pubblica incolumità.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza, gli esemplari presentano "evidenti problematiche di stabilità" dovute ad anomalie strutturali, difetti, disseccamenti e attacchi patogeni. Le verifiche hanno infatti evidenziato un elevato rischio di caduta o schianto, ritenuto non più trascurabile, soprattutto in considerazione della forte frequentazione delle aree interessate da parte di residenti e turisti. L'amministrazione comunale evidenzia inoltre che, sulla base delle valutazioni tecniche, non sarebbe stato possibile adottare soluzioni alternative all'abbattimento per eliminare il pericolo.

Gli alberi interessati sono distribuiti in diversi punti della città. In particolare verranno abbattuti sei Pinus halepensis e un Pinus pinea tra via Cornice Due Golfi e via Aurelia, due Pinus halepensis sul Lungomare Argentina, una Washingtonia robusta in piazza Garibaldi, una Phoenix dactylifera in corso Europa, un Pinus pinea nella pineta del Capo in corso Francesco Rossi, un Ailanthus altissima in via Cesare Augusto e uno Schinus molle all'incrocio tra via Rastello e via Allavena.

L'ordinanza richiama inoltre il regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo, approvato nel 2023, e dispone che l'Ufficio Parchi e Giardini provveda, nel rispetto delle norme vigenti, al reimpianto di esemplari autoctoni o naturalizzati in compensazione degli abbattimenti effettuati. Il provvedimento è stato notificato agli uffici comunali competenti, mentre gli atti potranno essere consultati presso l'Ufficio Parchi e Giardini. Come previsto dalla normativa, sarà inoltre pubblicato per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online del Comune di Bordighera e sul sito istituzionale dell'ente.