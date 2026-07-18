Raccolta differenziata, completato il riposizionamento delle ecoisole nel centro di Sanremo: servizio al via da lunedì 20 luglio

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, Amaie Energia e Servizi ha completato il riposizionamento delle ecoisole informatizzate destinate alla raccolta differenziata nell'area del centro cittadino compresa tra piazza Cesare Battisti e il Rondò Garibaldi. Si conclude così una nuova fase del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che interesserà residenti e attività economiche della zona. Dopo le operazioni di installazione e collaudo, il nuovo sistema entrerà ufficialmente in funzione da lunedì prossimo, con l'obiettivo di rendere più efficiente il conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

L'intervento ha riguardato, in particolare, il riposizionamento dell'ecoisola collocata nell'area antistante il cortile della scuola Mater Misericordiae. Una scelta, spiegano da Amaie Energia e Servizi, pensata per migliorare l'accessibilità delle strutture, ottimizzare i percorsi di conferimento e garantire una gestione sempre più funzionale del servizio. Gli utenti, sia domestici che non domestici, potranno utilizzare le nuove postazioni seguendo modalità già adottate nelle aree dove il sistema è stato introdotto nei mesi scorsi.

In una prima fase l'accesso alle ecoisole sarà libero. Sarà infatti sufficiente premere il pulsante di attivazione della struttura e aprire il portello corrispondente alla tipologia di rifiuto da conferire. A partire dalla fine dell'estate, invece, l'apertura delle ecoisole sarà consentita esclusivamente tramite la tessera associata all'utenza TARI abilitata. La card verrà recapitata direttamente all'indirizzo degli utenti in una busta affrancata con i loghi di Amaie Energia e Servizi e del Comune di Sanremo, contenente anche un flyer informativo e una cartina con la posizione delle varie postazioni.

Per consentire un passaggio graduale al nuovo modello organizzativo, per tutto il periodo estivo continueranno a convivere il servizio porta a porta e quello tramite ecoisole informatizzate. L'obiettivo è permettere ai cittadini di familiarizzare progressivamente con le nuove modalità di raccolta senza disagi. Per informazioni, chiarimenti o richieste specifiche sarà possibile consultare la sezione News del sito di Amaie Energia e Servizi, i canali social aziendali oppure rivolgersi all'Info Point allestito al Palafiori.

L'attivazione delle ecoisole nel centro cittadino rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato per incrementare la qualità della raccolta differenziata e favorire comportamenti sempre più sostenibili. Amaie Energia e Servizi, nel comunicare la conclusione dell'intervento, ringrazia residenti e attività commerciali per la collaborazione dimostrata durante i lavori e invita tutti gli utenti a utilizzare correttamente le nuove strutture, contribuendo così a mantenere pulizia, decoro e vivibilità del territorio.