A Ciabaudo rivive la tradizione della trebbiatura del grano (Foto)

Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione della trebbiatura a Ciabaudo, frazione di Badalucco in valle Oxentina. La coltivazione del grano, un tempo fiorente nelle fasce attorno al paese, è stata ripresa vent'anni fa da alcune famiglie del posto e da figli e nipoti di vecchi proprietari dei terreni. Ieri grazie all'antica ma ancora efficiente trebbiatrice portata come sempre da Sante di Caramagna si è proceduto, dopo la mietitura, alla separazione dei preziosi chicchi, che ora saranno trasportati a un mulino di Niella Tanaro per la macinatura e la trasformazione in farina. Protagonisti Maria e Pierin, Maurizio, Antonella, Gianni, tutti di Ciabaudo, Simone Caridi, Claudio: e anche alcuni coltivatori di Bajardo: Cristina Laura, Ornella Laura, la pccola Cecilia Moraglia, Flavio Laura e Ugo Moraglia.