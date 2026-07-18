Il Nido d’Infanzia "Piccoli Passi" ha ufficialmente aperto le iscrizioni e le domande di inserimento per il prossimo anno scolastico 2026/2027. La struttura si prepara così ad accogliere i bambini per un nuovo percorso di crescita, gioco e socializzazione. Per garantire una corretta organizzazione dei gruppi e delle attività didattiche, la direzione invita i genitori interessati a mettersi in contatto tempestivamente. Le famiglie che desiderano confermare l'iscrizione o richiedere informazioni per l'inserimento dei propri figli possono farlo in modo semplice e veloce, inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero di telefono 347 3122882. Dalla direzione ricordano inoltre che, in linea con le normative vigenti, l’assolvimento degli obblighi vaccinali rappresenta un requisito obbligatorio per l’ammissione e la frequenza dei piccoli all’interno del nido d’infanzia.
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Attualità | 18 luglio 2026, 09:14
Vallecrosia, aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia “Piccoli Passi” per l'anno scolastico 2026/2027
Le famiglie che desiderano confermare l'iscrizione o richiedere informazioni per l'inserimento dei propri figli possono farlo in modo semplice e veloce, inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero di telefono 347 3122882
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