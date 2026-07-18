Onorata Milonga Festival torna a Seborga: il tango celebra l’anteprima della “Notte dei Desideri” (Foto)

Dopo le due tappe di successo nell’entroterra imperiese (vedasi foto e video allegati), Onorata Milonga Festival ritorna a Seborga per la terza ed ultima tappa con l’anteprima de "La Notte dei Desideri” La notte che festeggia le stelle cadenti cade infatti in occasione di San Lorenzo, il 10 agosto, ma visto l’affascinante evento tanguero che la precede, Domenica 9 agosto, dalle ore 19 alle ore 24, il programma artistico sarà dedicato proprio al tema del Desideri, coinvolgendo fotografi, pittori, ballerini, attori, musicisti, etc annessi al tango rioplatense e alle eccellenze di territorio.



La manifestazione tanguera gratuita, nata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Seborga, è stata ideata nel 2024 da Monica Nucera Mantelli, direttrice artistica di Casa de Tango by Etnotango, e recupera l'antico legame con Sant’Onorato di Lerin, l’Abbazia cistercense di Cannes, proprietaria delle terre seborghine nell’IX secolo. La kermesse offrirà, oltre a tanto ballo durante la milonga di piazza, l’ esposizione fotografica di Franca Setteducati, varie performances con i bailarinos Etnotango LCMM Friends, il contributo dell’attore professionista Mario Brusa, vari ospiti a sorpresa, l’esibizioni di tango con i Maestri Laura Paini e Carlo Tagliabue, due opere del pittore Natale Cannelli con la lettura poetica di Elisabetta Fanzago e il gran finale con l’attesissimo concerto – tutto ballabile, di tango tradizionale - del Duo italoargentino composto da Miguel Angel Acosta (chitarra, voce) e David Pecetto (bandoneon).



Gli eventi di Onorata Milonga Festival nascono da un raccordo di rete tra varie competenze di territorio e ogni anno godono di importanti partnership tecniche. Gli Organizzatori ringraziano:

- Tartufo Black Prince di Seborga

- Imperia Recording Studio

- Accademia Teatrale Mario Brusa di Torino

- Strescino Srl

- Piattaforma digitale La Natura torna ad Arte



PROGRAMMA



Ore 19

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA "Puck's Nature Lovers" di Franca Setteducati

Area Ufficio Turistico Comune di Seborga Piazza M.Patrioti (adiacente all'agorà della pista da ballo)

"Ciò che colpisce di queste intense opere dedicate a fiori e piante con tecnica di macrofotografia, è la tensione cosmica e universale che la Setteducati riesce a "leggere" in Natura e a trasmettere allo sguardo del visitatore” (m.n.m.) In apertura di mostra: FLASHMOB DI TANGOTEATRODANZA “PALMERA” Con i bailarinos Etnotango LCMM Friends e la lettura di "Palmera" testo inedito di Tango dedicato a Tita Merello a firma di E. Fanzago e N. Cannelli. Voce recitante di Elisabetta Fanzago e dipinto dedicato a "Tita Merello" di Natale Cannelli. Il pittore sarà presente all'evento.



Ore 19,30

TANGO PERFORMANCE "MARIPOSA" - ANTEPRIMA DE “LA NOTTE DEI DESIDERI”

Complemento artistico alla mostra fotografica, un omaggio di tangoteatrodanza con i BAILARINOS ETNOTANGO FRIENDS a "Sogno di una Notte di Mezza Estate” di W.Shakespeare attraverso lo sguardo poetico di J.L.Borges con testo estratto da “Funes o della Memoria”. Voce narrante di Mario Brusa. Improvvisazione su brani dedicati alla flora e fauna tra cui "Mariposa" di P.Maffia e E.Celedonio.



Ore 20

APERTURA DI MILONGA FLOREALE CON ESIBIZIONE DI TANGO

Omaggio a ORNELLA VANONI per "Il Tango dei Desideri" "Un Sorriso dentro al Pianto" con coreografia dei Maestri milanesi Carlo Tagliabue e Laura Paini, diplomati ANMB (associazione nazionale maestri ballo), AIPTA e MIDAS. Uno mini spettacolo di tango dai toni struggenti.



Ore 20,30

CONCERTO “DUO ACOSTA “

M° Miguel Angel Acosta (chitarra, voce) & David Pecetto (bandoneon)

Repertorio ballabile di TANGO TRADIZIONALE. Un concerto travolgente e tutto ballabile per chitarra, voce e bandoneon con repertorio che coinvolge sia il pubblico che i bailarinos. Emozioni garantite per due ore sia sugli spalti che in pista! La milonga prosegue poi sino alle ore 24.00 con Tdj Etnotango.



Miguel Angel Acosta (AR)

Affascinato dalla chitarra fin da giovanissimo, dopo le prime esperienze nell’area di Cordoba, AR, Miguel Angel Acosta entra nel gruppo Quetral. Nel 1987 si trasferisce a Torino dove entra a far parte degli Umami-Raiz Latina, progetto che valorizza e diffonde la musica andina e afro-latinoamericana. Continua la sua attività solista in collaborazione con artisti italiani e sudamericani di prestigio quali: Lalli, Stefano Giaccone, Alberto Cesa (nel brano Zamba de mi Esperanza) e altri. In duo con il concertista Oscar Roberto Casares realizza concerti e lavori discografici facendo conoscere l’importanza della chitarra argentina. Da decenni suona il tango nelle milonghe internazionali.



David Pecetto (ITA)

Nato a Torino nel 1969, compie i suoi studi musicali come fisarmonicista dal Maestro Ugo Viola e vince numerosi concorsi nazionali . Nel 1998 ha partecipato alla trasmissione Rai " Mestieri di Vivere " e come musicista al film " Così Ridevano" prodotto dalla Cecchi Gori . A seguire ha intrapreso una brillante attività musicale come bandoneonista, sostenendo numerosi concerti nei teatri , jazz club e festival jazz più prestigiosi d’Europa. E’ 2° Bandoneon dell’Orchestra Tipica Marcucci.



Al termine del concerto (due ore circa) la milonga prosegue sino alle ore 24 con Tdj Etnotango.



PIATTO DEL TANGUERO

Solo per Domenica 9 agosto ore 19 - 20 . Per i Tangueros che vogliono cenare rapidamente e stare leggeri durante ONORATA MILONGA FESTIVAL, alcuni Titolari degli Esercizi seborghini hanno aderito alla proposta "Piatto del Tanguero" - con prenotazione obbligatoria e servito solo tra le ore 19 e le ore 20 - con formula "sprint" comprensiva di monopiatto + bibita + caffè a 15 euro a persona. Ogni ristoratore propone una sua proposta originale: occorre chiamare direttamente i singoli Esercizi per avere info e prenotare con ampio anticipo.

Ristorante Marcellino's - Via Antonio Miranda 2 Seborga - tel 01841760099

Pizzeria Da Nino - Piazza della Libertà 5/A - tel +393476749609

Trattoria San Bernardo - Piazza Martiri 2/a - tel 0184223918

Hosteria del Coniglio - Via Giuseppe Verdi 7 - tel 0184222820



RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i Partner tecnici sopracitati, tutti i bailarinos Etnotango Friends, gli Artisti e i Maestri intervenuti, i Sigg Giornalisti, l' Amministrazione Comunale e il suo Staff, la Proloco (ProSeborga), l’Ambasciata Templare di Seborga, i Ristoratori e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile questa manifestazione. Quest' anno Strescino Srl sostiene tecnicamente Onorata Milonga Festival offrendo i barattolini della linea vaso 106 deep per consegnare i preziosi doni della terra - come il Tartufo Black Prince di Seborga di Villiam Casali e le Spezie selezionate da La Natura torna ad Arte - agli Artisti che partecipano alla manifestazione artistico-culturale dell'Imperiese