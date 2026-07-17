Ana Carla Maza sorprende piazza Colombo con un flashmob: musica e danza per lanciare il concerto con la Sinfonica (Foto e Video)

Qualche minuto di musica, danza e sorpresa nel cuore di Sanremo per anticipare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale. Nel tardo pomeriggio di oggi piazza Colombo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie a un flashmob organizzato per dare il benvenuto ad Ana Carla Maza e promuovere il concerto che la vedrà protagonista domenica sera insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’iniziativa è andata in scena nei pressi della biglietteria della Sinfonica, all’ex edicola di piazza Colombo. Ad aprire l’esibizione è stata una scuola di danza sanremese Onda Cubana, che ha proposto una coreografia costruita sulle note di due brani della violoncellista, compositrice e cantante cubana. Un’esibizione che ha subito attirato l’attenzione dei numerosi passanti, incuriositi da quanto stava accadendo nel centro cittadino. Il clima di festa ha trasformato il centro in uno spazio di condivisione, regalando ai presenti un momento inaspettato e coinvolgente.

Il momento più atteso è arrivato al termine della performance, quando Ana Carla Maza è comparsa a sorpresa tra il pubblico, accolta dagli applausi e dall’entusiasmo delle persone presenti. Un’apparizione studiata proprio per creare un momento spontaneo di incontro tra l’artista e la città, trasformando il flashmob in un invito a partecipare al concerto di domenica. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione dell’appuntamento in programma all’Auditorium Franco Alfano, dove Maza porterà in scena Alamar Symphonic Suite, progetto che amplia la dimensione del suo trio trasformandolo in un dialogo tra il violoncello e un’intera orchestra. Sul palco, insieme a lei, ci sarà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per quella che rappresenta una delle produzioni più attese della stagione estiva.

Classe 1994, nata e cresciuta all’Avana, Ana Carla Maza è considerata una delle musiciste più interessanti della nuova scena internazionale. Nella sua scrittura convivono formazione classica, son cubano, jazz, tango, bossa nova e ritmi afro-cubani, in un linguaggio personale che negli ultimi anni l’ha portata a esibirsi con prestigiose orchestre e nei principali festival internazionali. Il flashmob di oggi ha voluto proprio anticipare quell’incontro tra mondi musicali diversi che domenica prenderà forma sul palco dell’Alfano, offrendo ai sanremesi e ai turisti un assaggio dell’energia e della vitalità che caratterizzano la musica dell’artista cubana. Un modo originale per portare la musica tra la gente e accendere l’attesa in vista di una serata che si annuncia, «tra gli eventi di punta dell’estate culturale sanremese».