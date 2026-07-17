Sanremo, Serena Bortone conquista Pian di Nave: grande partecipazione per i Martedì Letterari estivi (Foto)

Ancora una serata di grande partecipazione per i Martedì Letterari estivi del Casinò di Sanremo. Dopo il successo degli appuntamenti inaugurali, anche l'incontro con Serena Bortone, andato in scena ieri sera a Pian di Nave, ha richiamato un pubblico numeroso, confermando il crescente interesse per la rassegna curata da Marzia Taruffi, che per il secondo anno consecutivo porta la cultura fuori dal Teatro dell'Opera e nel cuore dell'estate sanremese.

La giornalista e conduttrice Rai ha presentato il suo primo romanzo, "Le dirimpettaie" (Rizzoli), dialogando con il pubblico attorno a una storia che attraversa oltre quarant'anni di storia italiana, raccontando la vita di tre donne alle prese con i cambiamenti sociali, culturali e personali che hanno segnato il Paese dagli anni Sessanta fino all'alba del nuovo millennio.

Il romanzo segue le vicende di Tina, Gabriella e Maria, tre vicine di casa che trasformano il pianerottolo di un condominio romano in un luogo di confidenze, amicizia e crescita personale. Sullo sfondo scorrono il boom economico, la rivoluzione del Sessantotto, l'emancipazione femminile e il divorzio, mentre le protagoniste affrontano matrimoni, maternità, desideri e scelte che finiscono per ridefinire il loro modo di vivere la libertà.

La serata ha confermato la formula vincente della rassegna, capace di coniugare letteratura, attualità e dialogo con gli autori in una cornice aperta e accessibile a tutti. Pian di Nave, già protagonista delle recenti iniziative culturali e musicali dell'estate sanremese, si conferma così uno dei punti di riferimento della programmazione cittadina, offrendo un contesto suggestivo che favorisce la partecipazione del pubblico.

Serena Bortone, da anni volto noto della Rai, nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli di caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice, occupandosi di cronaca, politica e costume. Con Le dirimpettaie ha scelto di confrontarsi con la narrativa, dando voce a tre figure femminili che raccontano, attraverso le loro vite, l'evoluzione della società italiana.

L'appuntamento con i Martedì Letterari estivi proseguirà mercoledì 29 luglio, quando Beppe Convertini presenterà in piazza San Siro il volume Il Paese delle Tradizioni (Rai Libri), nuovo incontro di una rassegna che continua a registrare un'ottima risposta di pubblico.