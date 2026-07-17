Bordighera, i Giardini Lowe inaugurano "Note d'Estate" con il concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera

Grande partecipazione questa sera ai Giardini Lowe di Bordighera per il primo appuntamento della rassegna estiva "Note d'Estate", inaugurata dal concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera, una delle realtà culturali e musicali più rappresentative della città. Numerosi cittadini e ospiti hanno assistito all'esibizione, confermando il forte legame che la comunità continua a nutrire nei confronti della storica formazione bandistica, protagonista di una serata all'insegna della musica e della condivisione. All'evento ha preso parte anche il sindaco Marzia Baldassarre, accompagnata dal vicesindaco Giuseppe Trucchi e dagli assessori e consiglieri Bonavia, De Benedetti e Albanese.

Nel suo intervento di saluto il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore storico e sociale della banda cittadina, ricordando come le sue origini risalgano alla fine dell'Ottocento e come, da allora, abbia accompagnato intere generazioni nei momenti più significativi della vita della comunità. "Questa banda non è soltanto un complesso musicale. È una parte della nostra storia. Le sue radici risalgono alla fine dell'Ottocento e, da allora, ha accompagnato generazioni di cittadini nei momenti più significativi della vita della comunità, mantenendo viva una tradizione che continua ancora oggi", ha evidenziato Baldassarre.

Parole di ringraziamento sono state rivolte all'attuale presidente Tiziana Sasso, al direttore della banda, il maestro Luca Anghinoni, che guida la formazione da oltre trent'anni, e a tutti i musicisti che, con passione e impegno, contribuiscono a mantenere viva questa importante realtà associativa. Il sindaco ha inoltre voluto ricordare il ruolo fondamentale della scuola di musica della banda, grazie alla quale tanti giovani si avvicinano allo studio degli strumenti e possono raccogliere il testimone di una tradizione che continua a rappresentare un patrimonio per l'intera città.

Nel corso della serata il pubblico è stato accompagnato in un percorso musicale tra grandi melodie, repertorio bandistico e arrangiamenti pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età. "È proprio questo il bello della musica: unire le generazioni, creare emozioni e farci sentire parte della stessa comunità", ha sottolineato il sindaco, ribadendo come iniziative di questo genere rappresentino un importante momento di aggregazione per residenti e turisti durante la stagione estiva.

In conclusione Baldassarre ha confermato l'impegno dell'Amministrazione comunale nella valorizzazione dei Giardini Lowe attraverso un calendario di appuntamenti di qualità. "Come Amministrazione crediamo fortemente che luoghi come i Giardini Lowe debbano essere sempre più vissuti e valorizzati attraverso eventi di qualità, capaci di far incontrare cittadini e ospiti e di rendere Bordighera una città viva ogni sera dell'estate", ha concluso il primo cittadino, dando ufficialmente il via alla nuova edizione della rassegna "Note d'Estate".