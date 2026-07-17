Ventimiglia, Arena della Cala del Forte gremita per il concerto del Coro ANC Ventimigliese: applausi e grande partecipazione (Foto)

L'Arena della Cala del Forte di Ventimiglia ha fatto registrare il tutto esaurito per il concerto del Coro ANC Ventimigliese, andato in scena domenica scorsa. L'iniziativa, organizzata dal Coro dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione MOVM Fois di Ventimiglia, in collaborazione con il Comitato Pro Centro Storico e con il patrocinio del Comune, ha richiamato un pubblico numeroso che ha seguito con partecipazione l'intero programma della serata. A presentare l'evento è stato il presidente del coro, Rino Aliquò, mentre la direzione artistica è stata affidata al maestro Dario Amoroso, protagonista insieme ai coristi di un'esibizione che ha saputo coinvolgere ed emozionare gli spettatori nella suggestiva cornice del porto cittadino.

Il programma ha proposto un viaggio attraverso generi musicali diversi, spaziando dai brani classici e lirici alle più amate canzoni della tradizione napoletana, particolarmente apprezzate dal pubblico, fino alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone. Non sono mancati i canti dedicati alle Alpi e al Corpo degli Alpini, che hanno preceduto il gran finale sulle note dell'Inno di Mameli. Il coro, composto da una trentina di elementi, è stato accompagnato al pianoforte da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella. Nel corso della serata si sono esibiti anche i solisti Nadiia Karpova, Emilia Spinella, Roberta Trusso e Denis Piccolo, offrendo interpretazioni di alto livello che hanno valorizzato la qualità artistica della formazione, nata nel 2024 da un'idea del brigadiere capo dei Carabinieri in congedo Rino Aliquò.

Tra i momenti più intensi della manifestazione anche la declamazione, da parte di Orazio Lo Vasco, di una poesia dedicata alla moglie, un passaggio che ha suscitato profonda emozione tra i presenti. Al termine del concerto, prima della tradizionale foto ufficiale, sono intervenuti il presidente della Sezione ANC di Ventimiglia, Ernesto Fresca Fantoni, e il presidente del Comitato Pro Centro Storico, Sergio Pallanca, che hanno ringraziato quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Rino Aliquò alla direzione del Porto Cala del Forte per la disponibilità e l'ospitalità dimostrate, che hanno permesso di ospitare l'evento in una cornice di grande prestigio.

I due presidenti hanno inoltre evidenziato la straordinaria partecipazione del pubblico e il clima di condivisione che ha caratterizzato l'intera serata. A garantire il regolare svolgimento della manifestazione è stato anche il prezioso lavoro dei volontari della Protezione Civile della Sezione ANC di Ventimiglia, presenti per tutta la durata dell'evento. Il concerto si è così confermato non solo un appuntamento musicale di qualità, ma anche un'occasione di incontro per la comunità cittadina, capace di unire cultura, tradizione e valori associativi. Un successo che conferma il crescente apprezzamento nei confronti del Coro ANC Ventimigliese e di iniziative che valorizzano il territorio attraverso la musica.