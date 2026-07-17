Ceriana torna a trasformarsi in un laboratorio creativo: dal 18 al 31 luglio prende vita il CerianArt Festival 2026

Ceriana si prepara ad accogliere una nuova edizione del CerianArt Festival, la manifestazione dedicata all'arte collettiva e partecipata che dal 18 al 31 luglio animerà il borgo con un ricco calendario di mostre, laboratori, concerti, spettacoli teatrali e atelier aperti. L'inaugurazione è in programma sabato 18 luglio alle 18.00 in piazza San Rocco con il concerto del pianista argentino Pablo Montanelli, seguito da un aperitivo collettivo che darà ufficialmente il via ai tredici giorni della rassegna. Patrocinato dal Comune di Ceriana e dal Comitato dei Festeggiamenti, il festival conferma la propria vocazione a coinvolgere residenti e visitatori in un percorso artistico diffuso, accessibile e partecipato.

L'edizione 2026 porta il titolo "Per un'archeologia delle ipotesi immaginifiche", un tema che invita artisti e artiste a immaginare Ceriana come un luogo capace di custodire le tracce della propria memoria. L'idea è quella di riportare alla luce storie dimenticate, leggende o racconti completamente inventati attraverso una sorta di ricerca pseudo archeologica che si sviluppa negli spazi del paese. Il festival vuole così offrire una nuova lettura del territorio, trasformando vicoli, piazze e luoghi storici in tappe di un percorso espositivo capace di intrecciare creatività, memoria e immaginazione.

Più che un semplice evento culturale, CerianArt Festival si presenta come un progetto di comunità. Nato nel 2012, dopo le edizioni del 2014, 2016 e 2018 si era fermato a causa della pandemia. Negli anni successivi l'esperienza è proseguita grazie al gruppo di volontari di Arte Sospesa, confluito oggi nel nuovo festival sotto la direzione artistica della curatrice cerianasca Francesca Franzone. Il team organizzativo comprende anche Lorenzo Petullà, Christine Todesco, Alessandra Bellini, Aldo Petrozzi, Federica Martini e Aurelio Bellini. L'obiettivo dichiarato resta quello di valorizzare il territorio, rafforzare il senso di comunità e trasformare il paese in un laboratorio creativo aperto a tutti.

Cuore della manifestazione sarà la mostra diffusa, che raccoglierà le opere di 36 artisti locali o legati a Ceriana. Il percorso comprenderà installazioni all'aperto visitabili in qualsiasi momento della giornata e spazi espositivi interni aperti indicativamente dalle 10.00 alle 18.00 per tutta la durata del festival. Accanto alla mostra saranno visitabili anche cinque atelier, ciascuno con aperture e orari gestiti direttamente dagli artisti. L'intento degli organizzatori non è quello di selezionare pochi nomi, ma di accogliere tutte le proposte ricevute, offrendo a ogni partecipante il proprio spazio e il giusto valore all'interno del progetto collettivo.

Il programma proporrà inoltre laboratori per adulti e bambini dedicati alla pittura, alla fotografia, alla musica, al collage, ma anche alla lettura dei tarocchi, al paesaggio e alla danza, distribuiti in vari punti del paese. La partecipazione ai laboratori richiederà esclusivamente la sottoscrizione all'associazione, al costo di 10 euro, quota che consentirà l'accesso a tutte le attività per l'intera durata del festival e contribuirà a sostenere i costi di produzione della manifestazione, che resta quasi interamente gratuita e autofinanziata.

Non mancheranno infine gli appuntamenti con la musica e il teatro. Quasi ogni sera vicoli e piazzette del centro storico ospiteranno concerti diffusi, confermando la storica vocazione musicale di Ceriana. Due gli spettacoli teatrali in calendario: il 19 luglio alle 21.00 in piazza Marconi con uno spettacolo itinerante della compagnia Teatro a 360° e il 26 luglio alle 21.30 in piazza San Rocco con uno spettacolo diretto dalla regista genovese Patrizia Crinti. La manifestazione si concluderà il 31 luglio alle 21.00 con il concerto di musica folklorica degli UndaDuo, formazione composta da Sergio Caputo e Fabrizio Vinciguerra. Per conoscere il programma dettagliato giorno per giorno sarà possibile consultare le pagine social ufficiali del festival.