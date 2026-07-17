Sanremo 2027, verso l’addio alle Nuove Proposte: l’ipotesi ridisegna il Festival e cambia il percorso dei giovani

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe dire addio alla storica categoria delle Nuove Proposte. L’ipotesi, rilanciata da Dagospia attraverso un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali, ma si inserisce nel quadro delle modifiche già anticipate per la prossima edizione della kermesse, che sarà guidata da Stefano De Martino. Secondo quanto trapelato, la gara riservata agli artisti emergenti verrebbe completamente ripensata. Il vincitore di Sanremo Giovani, proclamato nella serata del 18 dicembre, conquisterebbe infatti un posto diretto nel cast dei Big, senza passare da una competizione separata durante il Festival. Una formula già sperimentata in alcune edizioni del passato.

Se lo scenario dovesse concretizzarsi, il numero dei partecipanti in gara sarebbe fissato a 24 artisti: ventitré nomi selezionati dalla direzione artistica, ai quali si aggiungerebbe il vincitore di Sanremo Giovani. Tutti concorrerebbero sullo stesso piano per l’intera durata della manifestazione, compresa la serata dedicata alla selezione per l’Eurovision Song Contest. Le novità riguarderebbero anche il percorso di accesso al Festival. L’appuntamento televisivo dedicato ai giovani non troverebbe più spazio su Rai 2, ma verrebbe trasferito nell’access prime time di Rai 1. Inoltre, nella fase conclusiva delle selezioni, non ci sarebbe più alcuna distinzione tra gli artisti provenienti da Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo, che si sfiderebbero nello stesso percorso, senza corsie preferenziali.

Le indiscrezioni sembrano trovare un primo riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da Stefano De Martino durante la presentazione dei palinsesti Rai del 3 luglio. In quell’occasione il conduttore aveva anticipato una revisione del regolamento, mantenendo però il massimo riserbo sui dettagli: «Sì, ma è una sorpresa, non lo posso dire ancora». Anche il calendario delle serate diffuso dalla Rai, che non prevede una finale dedicata agli emergenti, alimenta questa ipotesi. L’eventuale eliminazione delle Nuove Proposte rappresenterebbe l’ultimo capitolo di un cambiamento iniziato da tempo. Nel corso degli anni la categoria ha infatti visto ridursi progressivamente il numero dei partecipanti, passando dai sedici artisti delle edizioni storiche agli otto delle stagioni più recenti, fino ai quattro concorrenti dell’ultima edizione.

Per il momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Saranno le prossime comunicazioni ufficiali della Rai e della direzione artistica a chiarire se il Festival di Sanremo 2027 segnerà davvero la fine della storica gara dedicata ai giovani talenti.