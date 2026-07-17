"La Storia di Anna" sbarca sugli store online: il racconto letterario di Alessio Briano pronto a diventare uno spettacolo teatrale

Un viaggio intimo e delicato che abbandona le pagine di carta per trovare la sua voce sul palcoscenico. "La Storia di Anna", il romanzo scritto da Alessio Briano e recentemente pubblicato in versione cartacea ed ebook, si prepara al debutto teatrale. L'opera, caratterizzata da una narrazione profonda e sussurrata che evita colpi di scena per concentrarsi sulle emozioni autentiche, era già stata pensata fin dalle prime battute per una trasposizione scenica. Ora quel progetto multidisciplinare prende ufficialmente forma.

Nei prossimi mesi la storia prenderà vita attraverso una produzione originale che promette di fondere recitazione, musica dal vivo e suggestioni visive.

Sul palco salirà un cast affiatato:

Elisabetta Galano interpreterà il ruolo della protagonista, Anna.

La cantante Angela Vicidomini darà voce e corpo al personaggio di Lola.

Lo stesso autore, Alessio Briano, curerà la direzione artistica e salirà sul palco accompagnato dalle note del chitarrista Artan Selishta.

In un mercato editoriale dominato da consumi rapidi, l'opera di Briano sceglie la strada della lentezza e dell'ascolto. La figura di Anna diventa così il simbolo di chi impara a ritrovare se stesso dopo una perdita.

Il passaggio dalla pagina scritta al teatro rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso creativo che attraversa linguaggi differenti senza perdere la propria identità lirica. Se il libro (già disponibile negli store) costituisce il primo incontro con la protagonista, lo spettacolo si preannuncia come il momento in cui quella voce troverà il suo respiro definitivo davanti al pubblico.

In un panorama editoriale spesso dominato da letture veloci, "La Storia di Anna" si propone come un'esperienza letteraria che continua a vivere nella mente del lettore anche dopo aver chiuso l'ultima pagina. Il romanzo è attualmente acquistabile in tutti i principali store online, pronto a conquistare chiunque sia in cerca di una storia capace di far riflettere.

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