Ventimiglia, il Gruppo degli Ottoni della Filarmonica Giovanile protagonista questa sera con "Note d'Amore" al Chiostro

L'appuntamento con la grande musica è in programma questa sera, a partire dalle 21, nello scenario del Chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia. La suggestiva cornice storica della città ospiterà infatti "Note d'Amore", il concerto del Gruppo degli Ottoni dell'Orchestra Filarmonica Giovanile "Città di Ventimiglia", diretto dal Maestro Luigi Cocco. Un evento a ingresso gratuito che si propone di offrire al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente, capace di valorizzare le qualità espressive degli strumenti a fiato e, allo stesso tempo, di mettere in risalto uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico cittadino.

Nel corso della serata il pubblico potrà ascoltare un repertorio accuratamente selezionato per esaltare la potenza sonora, l'energia e la raffinatezza melodica che caratterizzano gli ottoni. Il programma accompagnerà gli spettatori in un percorso musicale dedicato al tema dell'amore, interpretato attraverso brani capaci di alternare momenti di intensità ed emozione a passaggi più delicati e suggestivi. La direzione del Maestro Luigi Cocco guiderà l'ensemble in un'esibizione che punta a mettere in evidenza la versatilità di questi strumenti, protagonisti di un concerto pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

L'iniziativa si rivolge non soltanto agli appassionati di musica, ma anche ai turisti e ai cittadini che desiderano trascorrere una serata estiva all'insegna della cultura, immersi nell'atmosfera unica del Chiostro di Sant'Agostino. L'ingresso sarà completamente gratuito, con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile e di promuovere il valore della musica dal vivo all'interno di uno dei contesti più rappresentativi della città. Un'occasione, infine, per sostenere il talento dei giovani musicisti del territorio, che con il loro impegno continuano a rappresentare con orgoglio Ventimiglia nel panorama musicale ligure.