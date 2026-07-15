Dolceacqua celebra il Rossese con la quarta edizione di "Il Dolceacqua in piazza": 13 cantine protagoniste e focus sulle Dop liguri (Foto)

Torna sabato 19 luglio, dalle 18 alle 23 in piazza Mauro, nel cuore di Dolceacqua, la quarta edizione di "Il Dolceacqua in piazza", la manifestazione dedicata al Rossese di Dolceacqua, prima Doc della Liguria. L'evento, nato nel 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del riconoscimento della denominazione, riunirà tredici produttori per una serata all'insegna della degustazione, della cultura enogastronomica e della valorizzazione del territorio.

Saranno presenti Cantina Muragni, Caldi, Cantina del Rossese Gajaudo, Du Nemu, Foresti Marco, Kà Mancinè, Maixei, Mauro Zino, Poggi dell'Elmo, Ramoino, Rondelli Roberto, Tenuta Ascari e Testalonga, che proporranno le proprie etichette direttamente al pubblico. Accanto ai banchi d'assaggio saranno allestite postazioni di street food, spazi dedicati alle produzioni Dop liguri e momenti di intrattenimento musicale.

A completare l'offerta gastronomica saranno gli snack e i piatti tipici preparati dalla Panetteria Sant'Ampelio di Bordighera e da Pasta di U e Bistrò di Dolceacqua, mentre i visitatori potranno scegliere anche tra i numerosi locali del centro storico e delle aree circostanti.

La colonna sonora della serata sarà affidata alla band The Cu3e, composta da Giovanni Garibaldi alla chitarra e voce, Luca Valenti al basso e voce e Flavio Tolentino alle percussioni, con un repertorio che spazierà tra musica italiana e internazionale.

Tra le novità dell'edizione 2026 figura anche lo spazio "Assaggia la Liguria", il programma divulgativo ufficiale dedicato alle Dop liguri, curato dall'Enoteca Regionale e dai Consorzi di tutela con il sostegno del Csr della Regione Liguria e la collaborazione del Comune di Dolceacqua. L'area ospiterà laboratori e dimostrazioni dedicati al Basilico Genovese Dop e all'Olio Riviera Ligure Dop, tra cui la "Liguria nel mortaio", con pesto experience e degustazioni guidate degli ingredienti certificati.

L'appuntamento assume un significato particolare anche perché si svolge a ridosso dell'introduzione delle Unità Geografiche Aggiuntive (Uga) nel disciplinare del Rossese di Dolceacqua, un importante aggiornamento che rafforza il legame tra il vino e il suo territorio di origine.

"La pubblicazione del nuovo disciplinare del Rossese di Dolceacqua sulla Gazzetta Ufficiale rappresenta un traguardo storico per uno dei vini più identitari della nostra Liguria - afferma il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana -. L'introduzione delle Unità Geografiche Aggiuntive valorizza ulteriormente il legame profondo tra il territorio e la sua produzione vitivinicola, offrendo nuove prospettive di riconoscibilità e qualità. Continueremo a sostenere con convinzione il Rossese e tutte le iniziative di valorizzazione come 'Dolceacqua in Piazza', che abbiamo affiancato con le misure del Csr per la Promozione dei Prodotti di Qualità".

"Con questa manifestazione - sottolinea il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - celebriamo uno dei prodotti più rappresentativi della nostra identità culturale, storica ed enologica. Portare il Rossese in piazza significa renderlo patrimonio collettivo, valorizzando il lavoro dei viticoltori, il paesaggio e una tradizione che continua a guardare al futuro attraverso qualità, sostenibilità e identità locale".

Per Marco Rezzano, presidente dell'Enoteca Regionale, "Il Dolceacqua in piazza è l'evento che rende fruibile una maggiore conoscenza del Rossese, prima Doc della Liguria. Sarà possibile assaggiarne diverse espressioni e confrontarsi direttamente con i vignaioli. Significativa è anche la presenza delle altre Dop liguri, una sinergia che valorizza i prodotti a denominazione della nostra regione attraverso il format Assaggia la Liguria".

Oltre all'evento in piazza, nel fine settimana del 19 e 20 luglio numerose aziende apriranno le proprie cantine per visite e degustazioni su prenotazione. L'elenco delle aziende aderenti è disponibile sulla pagina Facebook della manifestazione e presso l'Ufficio Iat di Dolceacqua.