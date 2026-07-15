Imperia, le Serate organistiche Leonardiane in Concattedrale: ospite il maestro tedesco Winfried Lichtscheidel

Ospite della serata il maestro tedesco Winfried Lichtscheidel, grande artista vincitore di prestigiosi premi organistici.

Nato nel 1980 a Friedrichshafen, città gemellata con Imperia, ha studiato musica sacra e organo come materia artistica principale presso l'Università statale di musica e arti dello spettacolo di Stoccarda. Tra i suoi docenti figurano il Prof. Bernhard Haas e il Prof. Dott. Ludger Lohmann per l'organo; il Prof. Willibald Bezler e il Prof. Hans Martin Corrinth per l'improvvisazione organistica; e il Prof. Dieter Kurz per la direzione di coro. Nel 2008 ha conseguito il Master (esame di livello A) in musica sacra e, dopo aver completato con successo gli studi post-laurea nella classe per solisti del Prof. Lohmann, ha ottenuto il diploma di concerto nel 2010.

Winfried Lichtscheidel ha vinto numerosi premi in concorsi organistici nazionali e internazionali: 1° Premio al Concorso Organistico Europeo di Lubiana. Vincitore del Concorso Organistico Internazionale "Domberg-Prediger" di Erfurt. 1° Premio al Concorso Organistico Internazionale "Olivier Messiaen e Max Reger" di Graz. 1° Premio al 2° Concorso Organistico Internazionale "Città organistica di Landsberg" nel 2007 a Landsberg am Lech. Premiato al Concorso Internazionale Bach di Wiesbaden nel 2009. Premio d'Artista della Città di Friedrichshafen.

Come organista, Winfried Lichtscheidel si è esibito in prestigiosi festival in diversi paesi europei (Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Slovenia, Austria, Italia, Francia e Portogallo). Registrazioni radiofoniche a Vienna, nella sala di trasmissione principale della ORF Radiokulturhaus, così come per la BR (Bayerischer Rundfunk) e la DLF (Deutschlandfunk), completano la sua eclettica attività di virtuoso dell'organo.

Dal 2010 al 2023, è stato organista e cantore presso la Chiesa di San Martino e Ludgero a Sendenhorst. Sull'organo Woehl di quella chiesa ha registrato, tra le altre opere, l'integrale delle sinfonie per organo di Ch. M. Widor e L. Vierne. La sua registrazione delle 10 sinfonie per organo di Charles-Marie Widor è stata insignita del Premio della Critica Discografica Tedesca nel 2018.

Da aprile 2023 ha succeduto a Johannes Skudlik in qualità di musicista di chiesa decanale presso la chiesa parrocchiale dell'Assunzione di Maria a Landsberg am Lech e come direttore artistico del Festival Organistico Internazionale d'Estate di Landsberg. Nel 2023, in occasione del 150° anniversario della nascita di Max Reger, ha registrato le sette fantasie corali sull'organo Siegfried Schmid della chiesa parrocchiale di Landsberg.

Potremo dunque ascoltare l’organista in un programma davvero ecclettico con musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Mendelsshon, Bossi.

Il festival continuerà poi il giorno 25 Luglio 2026 alle ore 21 presso la chiesa di San Simone e Giuda con il M° Roberto Orengo al flauto ed il M° Giorgio Revelli all’organo

L’ingresso è libero.