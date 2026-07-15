Teatro dialettale, entra nel vivo l'estate della Compagnia Stabile Città di Sanremo: torna anche la rassegna "Nini Sappia"

Con il debutto della nuova commedia "U meigu di mati", andata in scena martedì 14 luglio a Camporosso, entra nel vivo la stagione estiva della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Un programma ricco di appuntamenti che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate, alternando le produzioni della compagnia alle esibizioni delle migliori realtà del teatro dialettale ligure e piemontese. Accanto alle commedie "I cum...prumesci spuuxi" e "U meigu di mati", torna infatti anche uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 27ª rassegna di teatro dialettale "Nini Sappia", ospitata come da tradizione nella suggestiva cornice di Piazza San Siro.

La rassegna prenderà il via sabato 25 luglio e proseguirà fino al 5 settembre con le compagnie ospiti, per concludersi domenica 6 settembre con lo spettacolo della Compagnia Stabile Città di Sanremo e la cerimonia di premiazione. Sul palco si alterneranno compagnie provenienti dalla Liguria e dal Piemonte, proponendo classici del teatro dialettale come "Quella bonanima" di Gilberto Govi, interpretata dalla compagnia "La Torretta" di Savona, e "La locandéra", trasposizione in piemontese del celebre testo di Carlo Goldoni portata in scena da "I Commedianti Niellesi". Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero con inizio alle 21.

Nel corso della manifestazione una giuria assegnerà diversi riconoscimenti alle compagnie partecipanti. Saranno premiate la miglior commedia, i migliori attori protagonisti, i caratteristi e i giovani interpreti che si distingueranno sul palco. Previsti anche il premio assegnato dal pubblico alla commedia più gradita e un riconoscimento speciale destinato alla compagnia che avrà saputo valorizzare al meglio il patrimonio del dialetto e delle tradizioni locali, elemento da sempre al centro della rassegna sanremese.

Il calendario della "Nini Sappia" prevede l'apertura sabato 25 luglio con il Gruppo Teatrale "Don Bosco" di Varazze e la commedia "O Figgio do Baron". Seguiranno la compagnia "San Fruttuoso" di Genova con "E Rostîe sotto a çénie" il 1° agosto, "La Torretta" di Savona con "Quella bonanima" l'8 agosto, "J'Amis dël Teatro" di Carmagnola con "Vate fidè dij bacialè" il 22 agosto, "I Commedianti Niellesi" con "La locandéra" il 29 agosto e la compagnia "Scrussia" di Pianfei con "Il padre della sposa" il 5 settembre. Gran finale domenica 6 settembre con "I cum...prumesci spuuxi" della Compagnia Stabile Città di Sanremo.

Parallelamente proseguirà anche la tournée estiva della Compagnia Stabile, che porterà le proprie produzioni in numerosi centri del Ponente ligure. Dopo il debutto a Camporosso, il prossimo appuntamento sarà giovedì 23 luglio a Coldirodi con "I cum...prumesci spuuxi". Seguiranno gli spettacoli a Villa Faraldi, Civezza, Costarainera, Verezzo, Pigna, Riva Ligure, Bajardo, Perinaldo, Corte di Molini di Triora, Arma di Taggia e, infine, Sanremo, dove la stagione si concluderà con la rappresentazione di "I cum...prumesci spuuxi".