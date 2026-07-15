A Bussana riparte Aperichat: Ugo Moriano inaugura la terza edizione tra libri, fumetti e aperitivo sul mare

Torna Aperichat – Aperitivo con autore, la rassegna itinerante di incontri letterari organizzata da Proxima, che raggiunge quest'anno la sua terza edizione e si prepara ad animare l'estate del Ponente ligure con una serie di appuntamenti dedicati alla cultura e alla convivialità. L'iniziativa propone un format ormai consolidato, capace di unire il piacere della lettura a quello dell'incontro diretto con autori, sceneggiatori e artisti, in contesti suggestivi e informali. Ogni serata sarà ospitata in una location diversa del territorio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire opere e percorsi creativi, accompagnati da un aperitivo e da momenti di dialogo con i protagonisti del panorama culturale locale e nazionale.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 luglio alle 19 in via al Mare 10 a Bussana di Sanremo. Ospite della serata sarà lo scrittore Ugo Moriano, che presenterà il graphic novel "I Protettori dell'Avvento – Il Ritorno", pubblicato da Leucotea nel 2026. L'opera nasce dall'omonimo romanzo dell'autore, dal quale è stato realizzato anche un adattamento cinematografico, e rappresenta un nuovo tassello di un universo narrativo che negli anni ha saputo conquistare numerosi lettori grazie alla sua capacità di intrecciare storia, avventura e fantasia.

Accanto a Moriano saranno presenti anche gli sceneggiatori Umberto Sisia e Camillo Bongiovanni, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del lavoro di trasposizione dal romanzo al fumetto. Durante l'incontro verranno illustrati i passaggi che hanno portato alla nascita del graphic novel, dalle scelte narrative alle sfide legate all'adattamento visivo della storia. Un'occasione per comprendere come uno stesso racconto possa assumere forme differenti attraverso linguaggi espressivi diversi, passando dalla narrativa al cinema fino al fumetto, senza perdere la propria identità e la forza delle sue atmosfere.

La vicenda narrata in "I Protettori dell'Avvento – Il Ritorno" è ambientata nell'Alto Medioevo e ruota attorno all'ordine guerriero dei Cardinali, incaricato di attendere e proteggere la rinascita di Gesù Cristo dalle insidie di Lucifero. Dopo secoli di attesa, la nascita di un bambino segna l'inizio di una nuova battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Una trama che mescola elementi storici, mistero e suggestioni fantastiche, trovando nel graphic novel una nuova veste capace di valorizzare l'impatto visivo della narrazione e di ampliare ulteriormente l'immaginario creato dall'autore.

La serata offrirà anche una curiosità dedicata agli appassionati e ai collezionisti. Sarà infatti disponibile una stampa speciale realizzata dall'illustratore Nicola Perugini, autore di alcune delle tavole contenute nel volume. Le copie saranno in numero limitato, motivo per cui gli organizzatori consigliano la prenotazione sia per agevolare la gestione dell'aperitivo sia per consentire agli interessati di riservare la stampa. La quota di partecipazione è fissata in 15 euro e comprende aperitivo, stuzzichini e la possibilità di trascorrere una serata culturale affacciati sul mare.