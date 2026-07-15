Ritorna all’Hotel Riviera dei Fiori la rassegna letteraria “Due parole in riva al mare”: Marina di San Lorenzo accoglie tre grandi autori

Dopo il grande successo e l’eccezionale riscontro di pubblico della scorsa edizione, torna anche questa estate la collaborazione tra il festival letterario “Due parole in riva al mare”, l’Hotel Riviera dei Fiori e la Marina di San Lorenzo al Mare, che si conferma una delle cornici più suggestive e apprezzate dell’intera rassegna. Per la sua quindicesima edizione, il festival – organizzato dall’Associazione culturale Due parole in riva al mare, con la direzione artistica e la presidenza della libraia Nadia Schiavini e il patrocinio della Regione Liguria – rinnova l’appuntamento con tre serate dedicate alla grande narrativa contemporanea, in programma nella splendida cornice del porto turistico di San Lorenzo al Mare.

L’edizione 2025 aveva conquistato il pubblico con una formula originale e affascinante, che vedeva gli autori dialogare a bordo di un elegante trimarano ormeggiato nel porto. Un’esperienza che ha saputo coniugare il piacere della lettura con il fascino del mare, contribuendo a rendere ancora più speciale il rapporto tra gli scrittori e i loro lettori. Anche quest’anno la rassegna rinnova la propria vocazione a creare un connubio tra cultura, ospitalità e territorio grazie alla collaborazione dell’Hotel Riviera dei Fiori, sponsor della manifestazione e struttura che accoglierà gli autori durante il loro soggiorno in Liguria. Affacciato direttamente sulla baia di San Lorenzo al Mare e inserito nel suggestivo contesto della Marina, l’elegante hotel quattro stelle del Gruppo Riviera dei Fiori Hotels rappresenta un punto di riferimento dell’ospitalità della Riviera di Ponente. Una partnership che, dopo il successo della passata edizione, si consolida ulteriormente, confermando l’impegno della struttura nella promozione di iniziative culturali capaci di valorizzare il territorio e arricchire l’offerta turistica della Riviera.

La principale novità di questa edizione sarà invece il nuovo palcoscenico allestito nello spazio antistante l’hotel sulla banchina della Marina di San Lorenzo al Mare, che prenderà il posto del trimarano offrendo una scenografia elegante e ancora più coinvolgente per il pubblico. La realizzazione dello spazio scenico è resa possibile grazie al sostegno di D-Marin, realtà internazionale di riferimento nella gestione di marine premium nel Mediterraneo. Fondata nel 2003 e con sede ad Atene, D-Marin è la selezione internazionale di marine premium, che gestisce 28 marine in nove nazioni, tra cui Italia, Grecia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e diverse destinazioni nel Mediterraneo. L’azienda offre oltre 14.000 posti barca e accoglie ogni anno più di 50.000 clienti, con una particolare attenzione al mondo dei superyacht, supportato da infrastrutture specializzate e cantieri professionali. Nel 2023, D-Marin ha ampliato la propria offerta con dieci nuove marine e l’ingresso in nuovi mercati come Italia, Spagna, Malta e Albania, confermando la propria rapida crescita e la sua visione di lungo periodo.

Da sempre orientata alla valorizzazione delle destinazioni in cui opera, l’azienda sostiene iniziative che rafforzano il legame tra le marine e il territorio, contribuendo a trasformare gli spazi portuali in luoghi di incontro, socialità e cultura. Il sostegno a “Due parole in riva al mare” si inserisce pienamente in questa visione, facendo della Marina di San Lorenzo non soltanto un approdo per la nautica, ma anche un palcoscenico aperto ai libri e al dialogo con i protagonisti della narrativa contemporanea. Il pubblico potrà assistere gratuitamente agli incontri dalla banchina della Marina, godendo di un’atmosfera intima e suggestiva, con il mare a fare da sfondo alle conversazioni con alcuni degli autori più apprezzati del panorama editoriale italiano.

Ad aprire il ciclo di appuntamenti sarà domani alle 21, Francesca Giannone, tra le scrittrici italiane più amate degli ultimi anni, Premio Bancarella 2023 con il caso letterario La portalettere, che presenterà il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero (Nord). Un racconto intenso e ricco di emozioni che conferma la capacità dell’autrice di intrecciare vicende familiari e grande Storia. La serata sarà impreziosita dalla speciale collaborazione degli studenti del Liceo Classico “Vieusseux” di Imperia e dalle letture di Lucia Caponetto, attrice-lettrice, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra le pagine del libro.

Il secondo appuntamento, in programma giovedì 23 luglio, vedrà protagonista Erica Cassano con Duramadre (Garzanti), un romanzo intenso e coinvolgente che affronta i temi delle origini, dell’identità e dei legami familiari con una scrittura potente e raffinata. Dialoga con l’autrice la scrittrice Raffaella Ranise. L’incontro sarà arricchito dalle letture teatrali curate dal Teatro dell’Albero. A chiudere il ciclo degli incontri all’Hotel Riviera dei Fiori nella Marina di San Lorenzo sarà, mercoledì 12 agosto, Matteo Bussola, una delle voci più sensibili della narrativa italiana contemporanea. Nel corso della serata presenterà Il sole nelle pozzanghere (Einaudi), dialogando con la libraia Nadia Schiavini in un incontro dedicato ai sentimenti, alle relazioni e alla straordinaria capacità della letteratura di raccontare la quotidianità con autenticità e delicatezza.

Con questa rinnovata collaborazione tra il festival, l’Hotel Riviera dei Fiori e D-Marin, “Due parole in riva al mare” conferma ancora una volta la propria vocazione a valorizzare il territorio attraverso la cultura, offrendo a residenti e turisti un’esperienza capace di unire il piacere della lettura, la bellezza del mare e l’eccellenza dell’accoglienza in una delle location più affascinanti della Riviera ligure.

Programma degli incontri – Hotel Riviera dei Fiori, Marina di San Lorenzo al Mare

Giovedì 16 luglio 2026 – ore 21.00 - Francesca Giannone presenta Gli anni in bianco e nero (Nord).

Con la speciale collaborazione degli studenti del Liceo Classico “Vieusseux” di Imperia. Letture a cura di Lucia Caponetto.

Giovedì 23 luglio 2026 – ore 21.00 - Erica Cassano presenta Duramadre (Garzanti).

Dialoga con Raffaella Ranise, scrittrice. Letture a cura del Teatro dell’Albero.

Mercoledì 12 agosto 2026 – ore 21.00 - Matteo Bussola presenta Il sole nelle pozzanghere (Einaudi).

Dialoga con Nadia Schiavini, libraia.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 339 2877093, 0183 449902 dueparoleinrivalmare@libero.it