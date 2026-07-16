Ceriale si sveglia con la chitarra di Riccardo Pampararo

La magia dell'alba incontra il fascino della musica dal vivo. Domenica 19 luglio alle 6 del mattino, piazza della Vittoria ospiterà il Concerto all'Alba, uno degli appuntamenti più suggestivi del Ceriale Summer Festival, la rassegna estiva organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.

Protagonista dell'evento sarà Riccardo Pampararo, chitarrista classico di grande esperienza e sensibilità artistica, che accompagnerà il sorgere del sole con un repertorio che creerà un'atmosfera unica, in cui musica e paesaggio si fondono regalando emozioni autentiche. L'ingresso è libero e gratuito.

Diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica al Conservatorio "Niccolò Paganini", sotto la guida del maestro Pino Briasco, Pampararo ha conquistato importanti riconoscimenti, tra cui i primi premi ai concorsi nazionali di Ancona e Pieve di Cadore. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a prestigiose rassegne concertistiche, esibendosi sia come solista sia in formazioni cameristiche. Collabora con la BRG Orchestra della Società Filarmonica di Finalborgo, fa parte del gruppo dei Medici Musicisti di Savona ed è socio fondatore dell'associazione "Calice Ligure Città della Musica", della quale è anche direttore artistico della rassegna estiva.

Nel tempo ha partecipato a numerose iniziative culturali e benefiche promosse da realtà come FAI, AVO, UNICEF e Lions, accompagnando con la sua musica presentazioni di libri, mostre, recital poetici e cerimonie. La sua attività concertistica è apprezzata dal pubblico e dalla critica per la qualità tecnica, la ricchezza espressiva e la sensibilità interpretativa.

«Il Concerto all'Alba è uno degli appuntamenti più emozionanti della nostra estate, perché invita a vivere il mare e la città in una dimensione diversa, fatta di silenzio, bellezza e condivisione - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale Gianbenedetto Calcagno -. Ascoltare musica di qualità mentre il sole sorge sul mare regala un'esperienza che resta nel cuore. Invitiamo cittadini, turisti e appassionati a partecipare e a iniziare la giornata lasciandosi accompagnare dalle note della chitarra di Riccardo Pampararo, in uno scenario suggestivo come quello di piazza della Vittoria».