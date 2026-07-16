Bajardo celebra il suo dolce simbolo: domenica torna la 4ª Sagra dei Crustuli tra tradizione, musica e sapori

Il profumo dei dolci appena sfornati tornerà a invadere le vie e le piazze di Bajardo. Domenica 19 luglio il borgo dell'entroterra ospiterà infatti la 4ª edizione della Sagra dei Crustuli, appuntamento dedicato a uno dei dolci più rappresentativi della tradizione locale. L'iniziativa, promossa dal Comune di Bajardo in collaborazione con l'associazione "Amici di Bajardo", le attività commerciali e numerosi volontari, punta a valorizzare un'antica ricetta di famiglia e, allo stesso tempo, a far conoscere il paese anche attraverso la sua identità gastronomica. L'evento prenderà il via alle 10.00 e accompagnerà residenti e visitatori per l'intera giornata.

I crustuli rappresentano da sempre uno dei simboli della cucina bajocca e vengono ancora oggi preparati nelle occasioni di festa secondo ricette tramandate di generazione in generazione. Ogni famiglia custodisce il proprio segreto, sia nella preparazione dell'impasto sia negli aromi utilizzati, che possono variare dai fiori d'arancio al limone, passando per vino o anice. Proprio questa varietà di profumi e sapori renderà ancora una volta il centro storico un grande laboratorio a cielo aperto, con il caratteristico aroma della cottura che accompagnerà i visitatori lungo le vie del paese.

Nel corso della giornata sarà possibile degustare i crustuli nelle loro diverse varianti, appena preparati e ancora caldi, ma anche scoprire curiosità e aneddoti legati a una tradizione che continua a essere tramandata dalle famiglie del borgo. L'obiettivo della manifestazione è infatti quello di trasformare Bajardo in un luogo di incontro e convivialità, dove la cucina diventa occasione di racconto e valorizzazione del territorio. Per i più curiosi non mancherà neppure la possibilità di osservare da vicino la preparazione del dolce e, magari, provare a intuire qualcuno dei piccoli segreti custoditi dalle cuoche locali.

La sagra offrirà anche momenti di svago per tutte le età. I bambini potranno divertirsi con i giochi gonfiabili allestiti per l'occasione, mentre l'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo "Bruti e Boi", che accompagnerà la giornata con il proprio repertorio. L'appuntamento rientra inoltre nel ricco calendario estivo di Bajardo, che propone oltre quaranta eventi tra concerti, cinema, incontri culturali, letture e attività all'aria aperta, confermando la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere il borgo attraverso iniziative capaci di valorizzarne storia, tradizioni e accoglienza.