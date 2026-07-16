Il Balletto di Milano porta "Carmen" al Teatro Ariston: il 5 agosto a Sanremo il mito di libertà e seduzione

Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti di punta dell'estate dedicati alla danza. Mercoledì 5 agosto, alle 21.30, il Balletto di Milano porterà in scena Carmen, uno dei titoli più apprezzati e rappresentativi del proprio repertorio. La produzione propone una rilettura neoclassica del celebre personaggio nato dalla novella di Prosper Mérimée e consacrato dall'opera di Georges Bizet, restituendo al pubblico una storia senza tempo in cui passione, libertà e destino si intrecciano in un intenso racconto affidato al linguaggio del corpo e della musica.

Protagonista assoluta è Carmen, figura simbolo di indipendenza e anticonformismo, donna libera e determinata a vivere seguendo esclusivamente le proprie regole. La sua scelta di non piegarsi ai sentimenti possessivi di Don José la conduce però a un epilogo tragico, che la produzione trasforma anche in un forte messaggio di attualità. Sul palcoscenico, infatti, la vicenda si conclude con la presenza della scarpina rossa ai piedi della protagonista senza vita, simbolo della violenza sulle donne e del femminicidio. Un'immagine dal forte impatto emotivo che rafforza il valore civile dello spettacolo.

Tra intensi pas de deux, danze corali e scene di grande coinvolgimento, lo spettacolo ripercorre i momenti più significativi della vicenda della gitana ribelle. Dalle coreografie dedicate ai gitani, ai soldati e alle sigaraie fino agli episodi più drammatici, come il confronto con il Destino rappresentato attraverso il simbolismo delle carte, lo spettacolo accompagna il pubblico in un crescendo di emozioni. Non mancano i momenti dedicati all'amore travolgente tra Carmen e Don José, disposto ad abbandonare ogni certezza per lei, e il celebre incontro con il torero Escamillo, che aggiunge sensualità e ritmo alla narrazione.

Regia e coreografie sono firmate da Agnese Omodei, che condivide la direzione coreografica con Federico Veratti. Le scenografie di Marco Pesta, insieme ai costumi ricchi e stilizzati, contribuiscono a creare un allestimento elegante e coinvolgente, accompagnato dalle immortali musiche di Georges Bizet tratte dall'opera originale, dalle Suites e da L'Arlésienne n. 2. La produzione, pur mantenendo uno stile contemporaneo, resta fedele allo spirito della novella di Mérimée, offrendo una Carmen moderna ma autentica, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Il Balletto di Milano, sostenuto dal Ministero della Cultura e riconosciuto come una delle principali compagnie italiane, è da anni ambasciatore della danza italiana nei teatri di tutto il mondo. Per la stagione 2026/2027 la compagnia proporrà sette produzioni e 78 spettacoli, confermando il proprio ruolo tra le eccellenze nazionali del settore. I biglietti per la serata del 5 agosto sono già disponibili attraverso il circuito TicketOne.