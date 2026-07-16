Sanremo: nuovo successo per i laboratori per bambini in piazza Nota, domani sera lo spettacolo teatrale “La strega generosa”

Grande partecipazione di bambini ieri sera al laboratorio “I detectives del passato. Lo scavo archeologico”. Sono stati infatti molti i bimbi, tutti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, che per più di un’ora si sono trasformati in giovani archeologi, scavando in un terreno per recuperare reperti. Successivamente, dopo aver fatto la misurazione del punto esatto del ritrovamento, li hanno catalogati uno ad uno, seguendo le procedure che i veri archeologi svolgono durante gli scavi. Il premio è stato il diploma del piccolo/a archeologo/a.

Il calendario di eventi “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura, proseguirà domani sera alle ore 21 con lo spettacolo teatrale, a cura di Talea, dal titolo “La strega generosa”. Il prossimo laboratorio per bambini, dai 6 ai 12 anni, è invece in programma mercoledì 22 luglio con la serata “Le voci del mare”. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) oppure inviando una mail mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.