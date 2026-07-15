Mentone ha celebrato il 14 luglio con le Nuits du Soleil: emozioni, musica e memoria nella baia della città frontaliera (Foto e Video)

Mentone ha celebrato ieri la Festa Nazionale francese della Presa della Bastiglia, con il tradizionale appuntamento delle "Nuits du Soleil", che ha animato la splendida cornice della Promenade du Soleil. La baia della città è stata invasa da residenti e turisti, accorsi numerosi per vivere una serata di festa, musica ed emozioni. Il lungomare si è trasformato in un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove il ricordo e la condivisione hanno accompagnato ogni momento della manifestazione. Una giornata particolarmente sentita, capace di unire spettacolo e memoria collettiva.

Fin dal pomeriggio, a partire dalle 18, la Promenade du Soleil è stata completamente chiusa al traffico per permettere a cittadini e visitatori di muoversi in sicurezza lungo il fronte mare. Il percorso pedonale ha accolto famiglie, gruppi di amici e tanti turisti che hanno scelto Mentone per celebrare una delle ricorrenze più importanti del calendario francese. L'atmosfera di festa ha accompagnato l'intera serata, con iniziative diffuse e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico presente. Dalle 21 la musica è stata protagonista con concerti dal vivo itineranti e diversi palchi allestiti lungo il lungomare. Le note hanno accompagnato il pubblico fino al tradizionale Ballo dei Vigili del Fuoco, il "Bal des Sapeurs-Pompiers", uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni del 14 luglio. Un momento di aggregazione molto amato, che ha visto residenti e turisti partecipare alla festa in un clima di grande entusiasmo e convivialità.

Il momento più atteso della notte è arrivato alle 22.30, quando dalla baia di fronte alla Promenade du Soleil sono partiti i fuochi d'artificio. Lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo sopra Mentone regalando immagini suggestive a migliaia di persone affacciate sul mare. L'edizione di quest'anno ha avuto un significato particolarmente profondo: lo spettacolo è stato dedicato al tema della memoria, con un omaggio alle vittime del tragico attentato di Nizza del 14 luglio 2016, nel decimo anniversario della strage.

Le immagini dei fuochi nella baia sono state accompagnate dalle note della celebre canzone di Calogero, creando un momento di forte commozione tra il pubblico. "Una serata per celebrare la libertà, ma anche per non dimenticare chi ha perso la vita in quella tragica notte", è stato il messaggio che ha accompagnato il tributo finale. Mentone ha così concluso le celebrazioni del 14 luglio con un evento capace di intrecciare spettacolo, identità e ricordo, nel segno della partecipazione e della memoria condivisa. Unica delusione della serata la sconfitta della nazionale, battuta 2-0 al mondiale dalla Spagna.

(Foto e video di Cristian Flammia)