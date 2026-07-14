Torna la Battaglia di Fiori Kids a Ventimiglia: tre giorni di eventi per bambini e famiglie nel segno della tradizione

Dopo lo stop dello scorso anno, torna la Battaglia di Fiori Kids, l'appuntamento dedicato ai più piccoli che rinnova una delle tradizioni più sentite di Ventimiglia. Questa mattina è stato presentato il programma della 15ª edizione, che si svilupperà nell'arco di tre giornate, dal 23 al 25 luglio, con un calendario ricco di iniziative pensate per bambini e famiglie. L'obiettivo è quello di tramandare alle nuove generazioni il valore della storica Battaglia di Fiori, trasformando la manifestazione in un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione del territorio grazie al coinvolgimento delle associazioni cittadine, dei volontari e delle compagnie carriste.

Si partirà giovedì 23 luglio con il "Villaggio Allegria", in programma ai Giardini Pubblici dalle 16.00 alle 19.00, dove i bambini potranno partecipare a laboratori didattici organizzati dalle associazioni ventimigliesi, giochi e attività creative. Il giorno successivo, venerdì 24 luglio alle 21.00, spazio all'evento più atteso con il tradizionale défilé sul lungomare cittadino: sfileranno sei carri allegorici realizzati dalle compagnie carriste di Ventimiglia, accompagnati da gruppi folkloristici, musicali e di animazione. La manifestazione si concluderà sabato 25 luglio alle 21.00, al Belvedere del Resentello, con "Piccin e Garsunetti", una serata interamente dedicata ai bambini tra spettacoli e intrattenimento.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale per il ritorno della manifestazione e per il suo ampliamento. "La Battaglia dei Fiori Kids torna ad animare il calendario delle manifestazioni estive di Ventimiglia, perché è un evento che la nostra comunità sente profondamente e che non poteva assolutamente mancare. Abbiamo voluto renderlo ancora più ricco, trasformandolo in una manifestazione di tre giorni capace di coinvolgere bambini e famiglie in un'esperienza che va ben oltre la tradizionale sfilata dei carri allegorici – ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro –. Accanto al momento più atteso ci saranno laboratori didattici, attività dedicate ai più piccoli e la possibilità di partecipare all'allestimento dei carri, così da far vivere ai bambini da protagonisti una delle tradizioni più importanti della nostra città. È un modo concreto per tramandare la storia della Battaglia dei Fiori alle nuove generazioni e garantire un futuro a questa manifestazione".

Il primo cittadino ha poi voluto sottolineare il ruolo fondamentale del volontariato e delle associazioni. "Un risultato possibile grazie alla collaborazione delle associazioni e dei carristi, che con impegno, passione e dedizione continuano a custodire questo patrimonio. Il loro lavoro merita di essere sostenuto e valorizzato attraverso eventi di qualità come questo. Sono certo che la Battaglia dei Fiori Kids richiamerà tantissime famiglie, cittadini e turisti, regalando tre giornate di festa, partecipazione e divertimento nel segno di una tradizione che rappresenta l'identità di Ventimiglia".

Sulla stessa linea anche l'assessore al Turismo e Manifestazioni, Tiziana Faedda, che ha evidenziato l'importanza del ritorno dell'iniziativa. "Siamo felici di riportare in calendario la Battaglia di Fiori Kids dopo l'interruzione dello scorso anno. È una manifestazione che permette ai più piccoli di avvicinarsi a una delle tradizioni più sentite della nostra città, offrendo al tempo stesso occasioni di gioco, socialità e divertimento per tutta la famiglia – ha dichiarato –. Ringrazio la Pro Loco Intemelia, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile il ritorno di questo appuntamento".

Anche la Pro Loco Intemelia 26 ha voluto ampliare la proposta con nuove iniziative dedicate ai bambini. "Un evento in allegria, unendo la tradizione ventemigliusa dell'infioritura dei carri con il futuro delle nuove generazioni – ha spiegato il presidente Sergio Scibilia –. Nel segno di quanto richiesto dal sindaco abbiamo voluto creare un piccolo festival dedicato ai bambini, prevedendo oltre alla sfilata classica il 'Villaggio Allegria' con laboratori dedicati al cibo e alla sana alimentazione, la serata di sabato al Belvedere del Resentello con 'Piccin e Garsunetti' e, quest'anno, nel corteo sarà presente anche un gruppo folkloristico proveniente da Mentone".

Proseguono, intanto, i preparativi per la realizzazione dei carri allegorici. "Per confermare e mantenere vivo il ricordo della Battaglia dei Fiori ci siamo impegnati nella realizzazione di questo evento dedicato ai bambini – ha concluso il presidente dell'Associazione Carristi, Tommaso Spanò –. Stiamo già costruendo i carri e siamo a buon punto con le strutture. Dalla prossima settimana inizieremo l'infioritura. Ci stiamo mettendo tutta la nostra buona volontà".