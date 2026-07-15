Triora si trasforma nel paradiso dei bambini: il 19 luglio una giornata di giochi gratuiti, gonfiabili e tanto divertimento

Una giornata interamente dedicata al divertimento, alla creatività e al refrigerio per i più piccoli, nella splendida cornice di uno dei borghi più affascinanti del nostro entroterra. Domenica 19 luglio 2026, il parco giochi di Triora si trasformerà in un vero e proprio parco divertimenti a cielo aperto con l'evento "Triora Bimbi".

L'iniziativa, completamente gratuita e rivolta a tutte le famiglie, si svilupperà lungo un ricco programma che accompagnerà i partecipanti dalle ore 11:00 alle ore 19:00.

Gli organizzatori hanno pensato proprio a tutto, dividendo l'area del parco in diverse zone tematiche per garantire il massimo del divertimento in totale sicurezza. Ecco nel dettaglio cosa attende i piccoli ospiti:

Le aree gioco divise per età

Area 0-3 anni: Uno spazio a misura dei piccolissimi, allestito con due gonfiabili dedicati, simpatici animali e palle cavalcabili. Per proteggere i bimbi dal sole caldo di luglio, saranno posizionati diversi ombrelloni per garantire ampie zone d'ombra.

Area dai 4 anni in su: Per i più grandicelli l'adrenalina sale grazie a ben quattro gonfiabili (due di grandi dimensioni e due medie), pronti per salti e scivolate in tutta sicurezza.

Rinfrescarsi e creare: le aree speciali

Area Fresca: Il vero cuore pulsante del divertimento estivo. Per combattere la calura, i bimbi troveranno scivoli acquatici con piscina e cannoni spara acqua, oltre a un incredibile tappeto di 6 metri per scivolare a tutta velocità e una piscinetta per rinfrescarsi in tranquillità.

Area Arte: Per i piccoli artisti che vogliono esprimere la propria creatività, sotto grandi ombrelloni verranno posizionati tavolini e sedie. Saranno messi a disposizione colori, stampe e fogli da disegno per dare libero sfogo alla fantasia.

Accoglienza, comfort per i genitori e ristorazione

L'organizzazione ha pensato anche al comfort di mamma e papà e alla logistica della giornata:

Accoglienza e DJ Set: All'ingresso del parco sarà allestito un gazebo di benvenuto. Qui i genitori potranno chiedere informazioni e i bambini potranno lasciare comodamente le proprie scarpine prima di lanciarsi sui gonfiabili. La stessa area ospiterà la consolle del DJ, che curerà la colonna sonora della giornata con musica e intrattenimento.

Zona Genitori: Un'area d'ombra appositamente studiata per permettere ai genitori di rilassarsi e supervisionare i figli al fresco, evitando di "arrostirsi" sotto il sole estivo.

Servizio Ristoro: All'interno dell'area sarà attivo un servizio ristoro per ricaricare le energie con snack, bibite fresche e spuntini durante tutta la durata dell'evento.

Un appuntamento imperdibile per vivere una domenica d'estate diversa, all'insegna della spensieratezza e della condivisione in uno dei luoghi più magici del ponente ligure.