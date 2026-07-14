San Benedetto Revelli celebra la Festa della Madonna del Carmelo

La Parrocchia di San Benedetto Revelli, nel quartiere Borgo Prino-Borgo Cappuccini, celebra la Festa della Madonna del Carmelo con un programma di appuntamenti religiosi e musicali in programma dal 16 al 19 luglio.

Le celebrazioni si apriranno con il triduo predicato dal rev. sac. Luigi Peirano, prevosto di Dolcedo. Giovedì 16 e venerdì 17 luglio, alle 20.45, è prevista la recita del Santo Rosario, seguita dalla Santa Messa.

Sabato 18 luglio il programma inizierà alle 17.30 con la recita del Santo Rosario, seguita alle 18 dalla Santa Messa prefestiva. Alle 21.15 la chiesa ospiterà il concerto "Dialoghi sacri tra voci e organo", un momento di preghiera, musica e meditazione con Veronica Ioppolo, soprano, Marco Galli, baritono, e Tiziana Zunino all'organo.

Domenica 19 luglio, alle 10.30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. rev. mons. Mario Oliveri, vescovo emerito, con l'atto di affidamento a Madre di Dio. In serata, alle 20, si terrà la recita del Santo Rosario, mentre alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta dal rev. sac. Giorgio Bigazzi, parroco di San Lorenzo al Mare.

Al termine della funzione prenderà il via la processione con la partecipazione delle confraternite, della banda musicale e della scorta in mare con alcune imbarcazioni del Circolo Borgo Foce, Cappuccini e Prino. Le celebrazioni si concluderanno con un momento di rinfresco aperto ai partecipanti.