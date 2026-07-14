Bajardo riscopre la tradizione del Ponente: il 17 luglio Enzo Ferrari presenta il libro "Il profumo è nell'aria"

Con un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e della memoria del territorio, Bajardo inaugura un percorso culturale incentrato sui libri che raccontano l’identità del Ponente ligure. Venerdì alle 16, nella suggestiva cornice della chiesetta di San Rocco, all’ingresso del paese, sarà presentato il volume "Il profumo è nell’aria" di Enzo Ferrari, opera che ripercorre la storia delle aziende essenziere e profumiere dell’estremo Ponente ligure.

Il libro conduce il lettore in un affascinante viaggio tra memoria industriale, identità culturale e patrimonio olfattivo, raccontando attraverso documenti, testimonianze e vicende storiche l’evoluzione di un comparto che ha lasciato un segno profondo nell’economia e nella società della Riviera. Un racconto che mette in luce il ruolo svolto dalle produzioni legate alle essenze e ai profumi, attività che per decenni hanno rappresentato una delle eccellenze del territorio.

Particolare attenzione viene dedicata al legame tra uomo e natura, tra coltivazioni e tradizioni locali, con riferimenti alla Lavanda Col di Nava e alle numerose essenze che hanno contribuito a rendere celebre la Riviera anche oltre i confini nazionali. Un patrimonio fatto di saperi, profumi e lavoro che continua ancora oggi a rappresentare un elemento distintivo dell’entroterra e della costa del Ponente.

Durante l’incontro sarà presente l’autore, che dialogherà con il pubblico approfondendo i temi affrontati nel volume e rispondendo alle domande dei partecipanti. Al termine della presentazione, Enzo Ferrari sarà inoltre a disposizione per il firmacopie. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dal Comune di Bajardo con l’obiettivo di far conoscere e tramandare la storia, le tradizioni e le peculiarità che caratterizzano il territorio ligure di ponente.