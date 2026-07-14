Bordighera, Cristina Rava presenta il nuovo romanzo "Strano, molto strano" nella ex Chiesa Anglicana

Bordighera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti letterari più attesi dell'estate. Domenica alle 21, nella suggestiva cornice della ex Chiesa Anglicana, sarà presentato "Strano, molto strano", il nuovo romanzo di Cristina Rava, pubblicato da Rizzoli. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale "Il Festival delle Ragazze", che propone al pubblico una serata dedicata alla narrativa contemporanea e all'incontro diretto con una delle autrici più apprezzate del panorama italiano. L'ingresso sarà libero e aperto a tutti, offrendo così un'importante occasione di confronto e approfondimento per gli appassionati di libri e lettura.

Nel corso della serata, a dialogare con l'autrice sarà Raffaella Fenoglio, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della nuova opera, approfondendone i temi principali, i personaggi e gli aspetti più curiosi legati alla sua realizzazione. Sarà un'occasione per conoscere più da vicino il lavoro di Cristina Rava e comprendere il percorso creativo che ha portato alla nascita di questa nuova indagine letteraria. Il confronto con i lettori permetterà inoltre di entrare nel cuore della storia e di esplorare le dinamiche narrative che caratterizzano il romanzo.

Ad arricchire ulteriormente l'incontro saranno le letture di alcuni brani tratte dal libro, affidate a Pia Orsini e Laura Mingione. Le interpretazioni offriranno al pubblico un assaggio dell'atmosfera del romanzo, contribuendo a far emergere la tensione narrativa e le sfumature emotive che contraddistinguono la scrittura dell'autrice. Un momento pensato per coinvolgere direttamente gli spettatori e renderli partecipi dell'universo narrativo costruito da Cristina Rava.

Con il suo stile ormai riconoscibile, capace di mescolare suspense, ironia e una particolare attenzione alla costruzione dei personaggi, Cristina Rava torna a conquistare i lettori con una storia ricca di colpi di scena e sviluppi inattesi. La presentazione di Bordighera rappresenterà quindi non solo un'occasione per conoscere il nuovo romanzo, ma anche un momento di incontro tra autrice e pubblico. Al termine della serata, infatti, Cristina Rava sarà a disposizione dei presenti per il tradizionale firmacopie.