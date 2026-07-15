Premio Tenco 2026, via libera all'accordo tra Comune, Casinò e Club Tenco: stanziati 125mila euro per la rassegna

Con l'approvazione della Giunta comunale arriva il via libera all'Accordo di Programma tra Comune di Sanremo, Casinò e Club Tenco per l'organizzazione del Premio Tenco 2026, la storica Rassegna della Canzone d'Autore che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre. Il provvedimento definisce i rapporti tra i tre soggetti coinvolti e conferma il sostegno economico dell'Amministrazione comunale a una manifestazione considerata tra le eccellenze culturali del territorio e ormai parte integrante del calendario degli eventi cittadini. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire al Club Tenco di avviare con il necessario anticipo le scritture degli artisti che prenderanno parte all'edizione del prossimo anno.

Il Comune di Sanremo parteciperà all'organizzazione della rassegna con un corrispettivo di 125mila euro, Iva compresa, già previsto all'interno del Programma annuale delle manifestazioni 2026 e già impegnato con apposita determinazione dirigenziale. A questa cifra si aggiungerà il contributo di 40mila euro da parte del Casinò di Sanremo, che ha confermato il proprio sostegno all'iniziativa riconoscendone l'importante ritorno promozionale ed economico per la città. Le risorse saranno destinate al Club Tenco, che continuerà a curare l'organizzazione della manifestazione secondo il progetto presentato nei mesi scorsi.

L'accordo stabilisce nel dettaglio gli impegni delle parti. Il Club Tenco dovrà presentare il programma definitivo almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, provvedere all'organizzazione generale dell'evento, agli ingaggi degli artisti, alla gestione degli spettacoli e alla vendita di biglietti e abbonamenti. Inoltre sarà chiamato a garantire la promozione della rassegna anche attraverso i canali digitali, utilizzando i loghi istituzionali del Comune e del Teatro dell'Opera del Casinò e collaborando alla diffusione dei contenuti sui social di Sanremo Città della Musica.

L'amministrazione ha ribadito come il Premio Tenco rappresenti uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della città, capace di valorizzare l'immagine di Sanremo ben oltre i confini nazionali. Nato nel 1974 e organizzato dal Club Tenco, il festival è universalmente riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento della canzone d'autore italiana e internazionale. Secondo l'Amministrazione comunale, la manifestazione contribuisce in maniera significativa alla promozione turistica del territorio, generando importanti ricadute economiche per il comparto ricettivo e commerciale e rafforzando il progetto di "Sanremo Città della Musica".

L’assessore al turismo Alessandro Sindoni esprime soddisfazione per il rinnovo di questa storica collaborazione: "Il Premio Tenco è un patrimonio per la nostra città e per la cultura musicale italiana e con questo accordo continuiamo ad investire sulle eccellenze del nostro territorio, convinti che la grande canzone d'autore sia un biglietto da visita importante per promuovere Sanremo nel panorama turistico. Il Premio Tenco, infatti, insieme al Festival della Canzone Italiana, definisce l'identità artistica di Sanremo”.

L'edizione 2026 sarà affiancata anche dagli eventi del TencOff, con incontri, presentazioni, showcase, mostre e iniziative diffuse in diversi punti della città, oltre alle tradizionali serate al Teatro Ariston e all'assegnazione delle Targhe Tenco, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato alla canzone d'autore. Come già previsto per gli eventi inseriti nel Programma annuale delle manifestazioni, anche il Premio Tenco beneficerà dell'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie, ad eccezione delle aree destinate ad attività commerciali.