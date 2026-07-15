Arma di Taggia, al ME-LAB arrivano i "MercoLUDÌ Pixel e Dadi": tre serate gratuite tra videogiochi e socialità

Tre serate all'insegna del gioco come occasione di incontro, socializzazione e crescita personale. È questo l'obiettivo di "MercoLUDÌ Pixel e Dadi", il ciclo di appuntamenti organizzato dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, in programma il 15, 22 e 29 luglio, dalle 18.00 alle 22.00, negli spazi del ME-LAB di via N. Pesce 36 ad Arma di Taggia. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 25 anni, che potranno trascorrere alcune ore insieme tra videogiochi, console e giochi da tavolo, condividendo esperienze e conoscendo anche nuovi coetanei in un ambiente pensato per favorire il benessere e la partecipazione.

Nel corso delle tre serate saranno proposte attività sia digitali, con console Nintendo Switch e PlayStation, sia analogiche attraverso diversi giochi da tavolo. Le sfide saranno studiate per stimolare l'esplorazione, il gioco di squadra, l'attenzione, l'autoregolazione e una sana competizione, trasformando il gioco in uno strumento educativo e relazionale. L'iniziativa rientra infatti nel programma di attività del ME-LAB, che punta a promuovere l'inclusione, il benessere giovanile e lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione, la capacità di risolvere problemi e il lavoro di gruppo.

"Con iniziative come 'MercoLUDÌ Pixel e Dadi' vogliamo offrire ai giovani occasioni concrete di incontro, socializzazione e partecipazione, attraverso attività vicine ai loro interessi e ai loro linguaggi – dichiara il direttore di ATSL – Area 1, Marino Anfosso –. Il gioco, sia digitale sia da tavolo, può diventare uno strumento prezioso per favorire le relazioni, la collaborazione e il benessere, contribuendo a contrastare l'isolamento e a prevenire le situazioni di disagio".

Sulla stessa linea anche la responsabile della Psicologia Clinica Digitale di ATSL – Area 1, Stefania Guasco, che sottolinea il valore dell'iniziativa nel periodo estivo. "Apriamo un Servizio dedicato ai giovani in un orario insolito durante l'estate per offrire – oltre all'attività di Promozione Salute dedicata alle scuole e all'Ambulatorio di Psicologia attivi tutto l'anno – un momento di incontro ai ragazzi. Il tema della solitudine e della noia viene affrontato offrendo uno spazio di socializzazione in cui non solo si gioca, ma lo si fa in maniera guidata da operatori capaci di accompagnare i ragazzi in una riflessione sulle difficoltà, sulle sfide e sulle emozioni che caratterizzano l'adolescenza".

I "MercoLUDÌ Pixel e Dadi" sono organizzati dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, a cura del ME-LAB, in collaborazione con la cooperativa L'Ancora, l'associazione Ludo Ergo Sum e la content creator Silvia Fossati (@escilgioco), nell'ambito delle attività sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga. La partecipazione è gratuita; è gradita la prenotazione contattando il ME-LAB al numero 338 2014669.