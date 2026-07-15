Arma di Taggia, sabato 18 luglio torna il Carnevale Estivo: sfilata in maschera, ballerine brasiliane, musica e spettacoli sul lungomare

Tutto pronto per il Carnevale Estivo di Arma di Taggia: sabato 18 luglio torna l’appuntamento estivo con i gruppi in maschera, le ballerine e i ballerini brasiliani, i giocolieri, tanta musica e divertimento.

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, torna il Carnevale Estivo di Arma di Taggia. Tra le manifestazioni più attese della stagione estiva nella Riviera dei Fiori, andrà in scena sabato 18 luglio.

Una vera e propria festa che a ogni edizione vede la partecipazione di numerosi gruppi in maschera a cura delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di cittadini e turisti che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica.

La serata inizierà in piazza della Vittoria: alle ore 20.30, i gruppi in maschera si ritrovano pronti per sfilare nelle vie del borgo marinaro. L’intrattenimento sarà curato da DJ Prince che darà il via alla serata. Alle 21.00 la scuola di danza Asd La Pineta Planet Sport si esibirà in piazza Tiziano Chierotti per tutto il pubblico radunato e pronto ad accogliere il corteo festante.

Alle 21.30 partirà da piazza Vittoria la sfilata dei gruppi che attraverseranno il lungomare, via Queirolo e arriveranno in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderli ci sarà lo showman Gianni Rossi.

Ad aprire la sfilata saranno Katy Silva con le sue bravissime e bellissime ballerine brasiliane. Insieme ai gruppi in maschera sfileranno anche la Banda di Pompeiana e la Banda Florelia.

“Anche quest’anno ci accingiamo a vivere una serata unica nel suo genere,” commenta l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte. “Come ogni anno vedremo centinaia di persone partecipare in prima persona con maschere, travestimenti e scenografie. Sarà uno spettacolo unico per il quale voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano.”

“Ciò che rende unica questa manifestazione è la grande collaborazione tra gli uffici comunali, l’amministrazione, le associazioni, i cittadini e i turisti che partecipano in prima persona diventando parte dello spettacolo stesso. Si tratta di un lavoro che dura settimane, per l’organizzazione, ma anche per la preparazione dei costumi e delle messe in scena preparate dai partecipanti. Vi aspettiamo numerosi!”

Di seguito tutte le associazioni e i gruppi partecipanti:

· Comitato Natale a Villa Boselli

· Levà C’è

· Lunaris Cosplay

· Oratorio Don Bosco (Arma)

· Oratorio Madonna Miracolosa (Taggia)

· Oratorio Stella Polare (Levà)

· Ragazze Sempre in Forma

· A.s.d. Ginnastica Riviera dei Fiori

· Olimpia Basket – Cavalli furiosi