Sanremo accende per prima la magia: al teatro Ariston debutta il nuovo show di Lucilla

Il conto alla rovescia è iniziato: i teatri italiani si preparano ad accogliere un’entusiasmante ondata di magia. Arriva Lucilla, il nuovo attesissimo show dell’artista più amata dai più piccoli, è pronto a conquistare famiglie e bambini con un live completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical. La data zero è fissata per il 3 agosto 2026 ore 21:00 all’Ariston di Sanremo. Biglietti disponibili su Ticketone al link https://www.ticketone.it/event/arriva-lucilla-teatro-ariston-21692039/.

Lucilla torna a “scendere dal Sole” per incontrare il suo pubblico dal vivo. Ma perché ama così tanto arrivare sulla Terra e divertirsi insieme ai più piccoli? È proprio questa la domanda da cui prende vita il nuovo spettacolo: un viaggio emozionante che racconta la storia di Lucilla e della sua missione, tra musica, racconto e momenti di grande coinvolgimento, alla scoperta di un luogo - il teatro - in grado di stimolare l’empatia dei bambini, la loro creatività e l’espressione emotiva.

Uno show ludico-ricreativo, ma anche educativo, pensato per le famiglie che desiderano un’esperienza capace di intrattenere e al tempo stesso insegnare. Al centro dello spettacolo, infatti, c’è un messaggio importante: aiutare i più piccoli ad affrontare e superare le proprie paure, come quella del buio, imparando a conoscere ciò che ci spaventa per trasformarlo in un’occasione di crescita e consapevolezza.

Della durata di circa 75 minuti, il live si distingue per la nuova luminosissima scenografia e per un allestimento scenico coinvolgente e coloratissimo. Accanto a Lucilla non mancheranno le sue inseparabili amiche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, protagoniste di un’avventura musicale che riproporrà alcune delle canzoni più amate che hanno reso la Fatina del Sole una vera star del web con oltre un milione di iscritti al suo canale YouTube, dove i video hanno superato il miliardo di visualizzazioni.

Con un calendario in continuo aggiornamento, la prima tournée di Arriva Lucilla si svolgerà tra ottobre 2026 e aprile 2027, toccando i palcoscenici della nostra Penisola. La data zero è fissata per il 3 agosto 2026 ore 21.00 al prestigioso Ariston di Sanremo, location simbolo dello spettacolo italiano. Un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza di gioia, musica ed emozione, dove il divertimento incontra l’educazione e ogni bambino può sentirsi protagonista.



Biglietti e informazioni: Ticketone - AlmanKids - Lucillakids.com



