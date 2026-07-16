Ventimiglia, al Centro Culturale San Francesco torna "ART.e in Libertà" con il collettivo di artisti ART.e

Ventimiglia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla creatività con "ART.e in Libertà", evento inserito nel calendario estivo del "Festival delle Arti" promosso dal Comune e curato dalla Confesercenti cittadina. L'iniziativa punta a valorizzare l'arte in tutte le sue forme, creando un luogo di incontro tra artisti e pubblico attraverso le emozioni. L'obiettivo è anche quello di offrire ai turisti un'occasione di relax culturale, accompagnandoli alla scoperta del centro storico e del suo patrimonio, in un percorso che unisce bellezza, cultura e condivisione.

L'appuntamento è in programma da domani, con apertura alle 14, fino a domenica prossima, con chiusura alle 20, negli spazi del Centro Culturale San Francesco, nel cuore del borgo antico di Ventimiglia. I visitatori potranno ammirare un'esposizione delle opere del collettivo ART.e, formato da artisti accomunati dalla passione per l'arte ma capaci di interpretarla attraverso prospettive, linguaggi e visioni differenti. Un percorso espositivo che, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenta soltanto il primo passo di una serie di iniziative destinate a proseguire nei prossimi mesi.

"Il nostro desiderio è offrire – dichiara Silvia Codo di Confesercenti – a ogni visitatore un momento di bellezza e serenità, lontano dalla frenesia quotidiana, dove fermarsi, emozionarsi e lasciarsi ispirare. Perché l'arte ha il potere di farci sognare, unire le persone e parlare direttamente al cuore." Un messaggio che sintetizza lo spirito della manifestazione, nata con l'intento di rendere l'arte un'esperienza da vivere e condividere, andando oltre la semplice osservazione delle opere e trasformando il borgo storico di Ventimiglia in uno spazio aperto all'incontro tra cultura, artisti e pubblico.