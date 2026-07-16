Bordighera punta sul turismo tutto l'anno: Comune e operatori uniscono le forze tra sport, promozione e accoglienza

L'amministrazione comunale di Bordighera e gli operatori del settore turistico tracciano una linea comune per rafforzare l'attrattività della città durante tutto l'anno. È questo l'esito dell'incontro che ha visto sedersi allo stesso tavolo il sindaco Marzia Baldassarre, il consigliere Federico Bertaina, Nicola Bonaguro del direttivo di Federalberghi e Chiara Dogana di Confcommercio. L'obiettivo condiviso è quello di costruire una strategia di rilancio del comparto turistico basata sul confronto costante tra istituzioni e imprese, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell'intero sistema dell'accoglienza cittadina.

"L'incontro è stato molto costruttivo – ha commentato il sindaco Marzia Baldassarre –. Abbiamo fatto dell'ascolto degli operatori il nostro cavallo di battaglia durante la campagna elettorale e intendiamo continuare su questa strada. Come per tutti gli aspetti che riguardano la vita della città, la nostra volontà è ascoltare, confrontarci e studiare insieme le soluzioni migliori, perché crediamo che questo sia davvero il punto di forza di un'amministrazione pubblica: costruire le scelte insieme a chi vive e opera quotidianamente sul territorio". Un metodo che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà accompagnare tutte le future iniziative dedicate al turismo.

Tra le prime decisioni emerse dal confronto c'è l'ampliamento del raggio d'azione delle iniziative dedicate al comparto ricettivo, che non interesseranno soltanto gli hotel ma coinvolgeranno anche bed & breakfast, case vacanza e agriturismi. In questo contesto si inserisce il progetto Federalberghi Extra, nato per offrire rappresentanza e servizi alle strutture extralberghiere. A livello provinciale è in fase di definizione lo statuto dell'organismo e, una volta completato l'iter, sarà individuato anche un referente per Bordighera. Parallelamente verrà avviato un censimento dettagliato delle strutture realmente operative sul territorio, attraverso un documento condiviso che consentirà di pianificare le future strategie sulla base di dati aggiornati.

Uno dei pilastri del piano sarà la destagionalizzazione attraverso il turismo sportivo. L'amministrazione sta lavorando insieme alle associazioni sportive per predisporre un calendario di eventi da ottobre a maggio, con l'obiettivo di attrarre visitatori anche nei mesi tradizionalmente meno frequentati. Gli appuntamenti saranno condivisi con gli operatori turistici e sarà predisposta una convenzione con tariffe agevolate negli alberghi per atleti e accompagnatori. Le singole strutture ricettive potranno inoltre affiancare offerte promozionali dedicate agli eventi. Per misurare i risultati delle iniziative sarà predisposto anche un questionario rivolto ai visitatori, utile a raccogliere informazioni sulla provenienza dei turisti e a verificare l'eventuale incremento delle presenze.

Un altro fronte di intervento riguarderà il turismo familiare. Entro la metà di maggio le attività economiche, con particolare attenzione agli stabilimenti balneari, saranno invitate a comunicare il calendario delle iniziative di animazione e intrattenimento. Gli eventi privati saranno inseriti nella programmazione complessiva della città, beneficiando della promozione istituzionale. L'obiettivo è predisporre con largo anticipo un depliant informativo da distribuire alle attività turistiche, che potranno diffonderlo anche attraverso i propri canali. Sul fronte della comunicazione si guarda inoltre agli strumenti digitali, con l'ipotesi di realizzare un'app dedicata agli eventi cittadini e di implementare il portale Visit Bordighera, valutando la possibilità di consentire alle attività di pubblicare direttamente i propri calendari.

Il confronto tra amministrazione e operatori proseguirà già nelle prossime settimane. Un nuovo incontro operativo è stato fissato per il 19 agosto alle 15, mentre il successivo Tavolo del Turismo si riunirà il 16 settembre per fare il punto sullo stato di avanzamento delle iniziative condivise e valutare i primi risultati del percorso avviato. Un cammino che punta a consolidare una collaborazione stabile tra pubblico e privato per rendere Bordighera una destinazione sempre più competitiva e attrattiva durante tutto l'anno.