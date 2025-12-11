Stagione invernale al via a Limone Piemonte: presentazione ufficiale sabato 13 dicembre con ospiti d'eccezione

Sabato prossimo alle 18 al Teatro Alla Confraternita si terrà la presentazione ufficiale delle novità per la stagione invernale 2025/2026. Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con la società Lift Spa, si susseguiranno gli interventi delle personalità istituzionali e di illustri ospiti del panorama sportivo, presentati dai giornalisti Xavier Iacobelli, editorialista di Tuttosport e Corriere dello Sport, e Federica Lodi, conduttrice di Sky Sport.

Apriranno la serata gli interventi istituzionali del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell'amministratore delegato della Lift Spa Antonella Zanotti. Per l'occasione, verrà consegnato il premio Limone d'Oro a Flavio Briatore e Stefania Belmondo, due personalità che, pur in ambiti diversi, rappresentano punti di riferimento per il territorio e per il mondo dello sport.

Nel corso della serata sarà, inoltre, assegnato il Premio allo Sport a Gabriele Costamagna, presidente Cuneo Volley, e a Mario Castellino, presidente onorario dell'AC Cuneo 1905, figure che da anni contribuiscono con impegno alla crescita del movimento sportivo provinciale. Sarà, poi, conferito il premio “Atleta 2025” alla campionessa iridata di sci alpino Marta Bassino e al pallavolista Ivan Zaytsev, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016, entrambi esempi di talento, dedizione e passione agonistica. Alla serata sarà presente anche Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

“Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione, che rappresenta non solo l’avvio simbolico della stagione invernale, ma anche un’occasione per celebrare le eccellenze che, attraverso il loro impegno, contribuiscono a valorizzare il nostro territorio - ha commentato il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Questa serata vuole essere un tributo allo sport e ai suoi valori, ma anche un momento per riaffermare il ruolo centrale del turismo nella crescita del nostro paese, un settore che continua a rappresentare un volano essenziale per la vitalità e la prosperità di Limone e dell'intera valle.

Ringrazio gli sponsor, gli organizzatori e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo appuntamento di grande valore per il nostro paese”.