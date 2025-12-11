 / Eventi

Nobel Days a Sanremo, grande successo per la cena di gala a Villa Nobel: il coro di Santa Lucia incanta il pubblico (Foto)

La serata ha rappresentato il culmine della prima giornata dei Nobel Days

Si è conclusa con un successo straordinario la prestigiosa Cena di Gala che ieri sera, 10 dicembre, ha illuminato Villa Nobel nell’ambito dei Nobel Days 2024. Un evento suggestivo e di grande eleganza che ha conquistato ospiti e partecipanti, impreziosito dall’attesissima esibizione del celebre Coro di S. Lucia, arrivato appositamente da Stoccolma per rendere omaggio alla tradizione e allo spirito del fondatore dei premi più celebri al mondo.

La serata ha rappresentato il culmine della prima giornata dei Nobel Days, inaugurata con il convegno dedicato a Eugenio Montale in occasione dei 50 anni dal suo Premio Nobel per la Letteratura e con l’apertura della mostra personale dell’artista Elio Lentini. Atmosfera, musica e cultura si sono fuse in un appuntamento esclusivo che ha fatto registrare una calorosa partecipazione, confermando ancora una volta il ruolo di Villa Nobel come luogo simbolo di incontro, ispirazione e valorizzazione del sapere.

Oggi gli appuntamenti proseguono con un ricco programma che vede al centro ancora la figura di Montale, con attività dedicate ai ragazzi e numerose convention realizzate grazie alla collaborazione del Comune di Sanremo e del Ministero, coinvolgendo oltre 400 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale. Atteso nel pomeriggio anche l’incontro con lo scrittore Antonio Scurati, occasione di dialogo e riflessione su temi di grande attualità.

I Nobel Days proseguiranno fino a domani con l’Open Day dedicato alle scuole, momento pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura nella splendida cornice della storica residenza del grande Alfred Nobel.

Carlo Alessi

