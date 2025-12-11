 / Eventi

“Note di Natale”: Concerto degli allievi della Scuola di Musica “Ottorino Respighi”

La Direzione e la Fondazione Salesi porgono gli auguri di Buone Feste alla cittadinanza. Appuntamento sabato 20 dicembre a Sanremo.

La Scuola di Musica “Ottorino Respighi” e la Fondazione “Filippo e Mirella Salesi” invitano la cittadinanza a partecipare al tradizionale concerto di auguri “Note di Natale”.

L'appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, alle ore 16, presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese, situata in via Corradi n. 47 a Sanremo.

L'esibizione vedrà protagonisti gli allievi della scuola, che si esibiranno per porgere i loro auguri di Buone Feste a professori, parenti e amici.

La Direzione (prof. Marco Zaccaria e prof.ssa Gabriella Massa) e la Presidenza della Fondazione (dott. Giuseppe Buscaglia) porgono sin d'ora i più cari auguri di un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

