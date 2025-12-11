Sanremo, torna l’OpenOrchestra: concerto di Natale alla chiesa evangelica luterana

Sabato 13 dicembre alle ore 17.00 torna Sanremo la OpenOrchestra che si esibirà, come ormai da diversi anni in prossimità del Natale, alla chiesa evangelica luterana di Sanremo. Come d'abitudine, il programma sarà molto diversificato e saranno toccati vari generi musicali dal '700 ad oggi.



L'OpenOrchestra, prossima ai vent'anni di attività sul territorio nazionale, ma non solo, conta attualmente quasi 50 elementi. I violini sono affidati al prof. Salvatore Burgio. L’’Open’ ha ottenuto il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri.Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT), da Radio Vaticana, da TeleRadioPace e dalla Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). È stata invitata al Teatro Carlo Felice per il Festival del Compositore (26 aprile 2025), al Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (17 maggio 2025). Il direttore principale, Marco Reghezza, tra l'altro, venerdì 19 dicembre verrà premiato a Palermo in quanto vincitore del 1° Premio al concorso internazionale di composizione "Lelio Giannetto".

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza della flautista genovese Antonella Bini, strumentista di spicco nel panorama internazionale della musica contemporanea. Aprirà il concerto con un brano, intitolato "Aeolus", in prima esecuzione mondiale dell'affermato compositore cipriota Marios J. Elia.

L'ingresso al concerto è libero.