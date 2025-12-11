Vallecrosia: l'Oratorio Don Bosco accende il Natale con due weekend di festa e condivisione

L’atmosfera natalizia si fa sentire a Vallecrosia e l’Oratorio Don Bosco ha deciso di celebrarla con un doppio appuntamento pensato per grandi e piccoli, all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Due sabati da segnare in calendario, il 13 e il 20 dicembre, che offriranno momenti di gioco, spettacolo e comunità, trasformando l’attesa del Natale in un’occasione di incontro e sostegno.

Il primo appuntamento, sabato 13 dicembre, sarà dedicato alle carte e alla magia. Alle ore 15 prenderà il via il Torneo Natalizio di Burraco, con una quota di partecipazione di 20 euro a coppia. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti dell’Oratorio a favore dei giovani, mentre ai vincitori sono riservati premi speciali. A seguire, alle ore 16, il prestigiatore Papillon porterà sul palco uno spettacolo di magia aperto a tutti, con ingresso gratuito, capace di incantare adulti e bambini.

Il secondo sabato, 20 dicembre, sarà invece pensato per i ragazzi e per il gioco all’aria aperta. Dalle ore 15 il cortile dell’Oratorio si riempirà di gonfiabili, accessibili al costo di 5 euro, per un pomeriggio di svago e movimento. Alle ore 16 scatterà la sfida del Torneo di Beyblade, il celebre gioco di trottole che appassiona giovani di tutte le età.