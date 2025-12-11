Sanremo: musica e fiori al Casinò con “La musica del Natale” (Foto)

Mentre il teatro attende “Sarà Sanremo” la trasmissione condotta dal Direttore artistico Carlo Conti che consacrerà domenica 14 dicembre nel teatro del Casinò due “nuove proposte” al Festival della Canzone, nel foyer si può ammirare un tripudio di creatività.

Sono le coloratissime ed artistiche composizioni floreali, firmate dalle socie dell’ I.I.D.F.A. l'Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori e dell’EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori) di Sanremo- Savona, sezione di Pietra Ligure, ispirate al tema:” La musica del Natale”.

I Fiori della Riviera ligure e di quella di Ponente si trasformano in “opere d’arte” che uniscono colori, profumi e le tecniche della decorazione apprese in anni di studio e di creativa ed originale applicazione pratica.

Rose, Alstromerie, Amaryllis, Anthurium, Ilex sono state unite da mani esperte, formando creazioni uniche, che si fanno ammirare nel Casinò addobbato a festa per il Natale che è alle porte.

“L’arte della decorazione suscita meraviglia per l’accostamento dei fiori, dei colori e dei profumi. Le artiste hanno saputo realizzare gioielli di petali e verde per dare il Benvenuto ai protagonisti del Festival della Canzone 2026 e agli aspiranti big di Sanremo Giovani. Complimenti vivissimi alle socie che hanno aggiunto bellezza a bellezza.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

“Ringraziamo per l’opportunità concessaci per far conoscere la scuola e le tecniche che porta avanti. Questa è una prestigiosa vetrina che si armonizza con l’eleganza delle composizioni.” Dice il Presidente dell’EDFA Sanremo architetto Mirella Scianda con le socie.

Hanno firmato le composizioni Francesca Cuppari, Emanuela Scola, Laura Folco, Roberta Losno, Vittoria Capello e Lorenza Oliveri.

L’istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori (I.I.D.F.A.) è la prima scuola di decorazione floreale italiana, fondata da Rosnella Cajello Fazio nel 1967 con la finalità di diffondere l’insegnamento della decorazione floreale a scopo amatoriale.