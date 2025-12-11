 / Libri

Ventimiglia, Gilda Viale presenta "Emerald" alla Biblioteca Aprosiana (Foto)

Il libro d’esordio della scrittrice è un’opera intensa, capace di intrecciare scienza, sentimenti e introspezione in un racconto che lascia davvero il segno

"Emerald" di Gilda Viale verrà presentato oggi pomeriggio, giovedì 11 dicembre, alle 16 nella sala E. Salgari della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.

Il libro d’esordio di Gilda Viale è un’opera intensa, capace di intrecciare scienza, sentimenti e introspezione in un racconto che lascia davvero il segno. "Emerald è un viaggio dentro ciò che siamo, un percorso che ci guida tra le radici più profonde delle emozioni: come nascono, come si trasformano e come, a loro volta, trasformano noi" - fanno sapere gli organizzatori.

"Un incontro che sa di emozioni, parole e nuovi inizi. Sarà un pomeriggio speciale, da vivere e condividere perché ci sono storie che non si leggono soltanto, si sentono" - sottolineano - "L'ingresso è libero. Seguirà un rinfresco. Vi aspettiamo numerosi".

Elisa Colli

