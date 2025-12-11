Ventimiglia, Gilda Viale presenta "Emerald" alla Biblioteca Aprosiana (Foto)

"Emerald" di Gilda Viale verrà presentato oggi pomeriggio, giovedì 11 dicembre, alle 16 nella sala E. Salgari della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.

Il libro d’esordio di Gilda Viale è un’opera intensa, capace di intrecciare scienza, sentimenti e introspezione in un racconto che lascia davvero il segno. "Emerald è un viaggio dentro ciò che siamo, un percorso che ci guida tra le radici più profonde delle emozioni: come nascono, come si trasformano e come, a loro volta, trasformano noi" - fanno sapere gli organizzatori.