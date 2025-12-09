Il Comune di Taggia lancia la 32ª edizione del Premio “Ossi di Seppia”: partecipazione gratuita e nuovo Premio Kemeny

Il Comune di Taggia annuncia ufficialmente la 32ª edizione del Premio “Ossi di Seppia”, considerato uno dei più prestigiosi concorsi italiani dedicati alla poesia inedita. Dopo il record di 2.316 partecipanti provenienti dall’Italia e da oltre quaranta Paesi del mondo, il Premio conferma anche per il 2026 la partecipazione completamente gratuita, come voluto dall’amministrazione comunale. La scadenza per l’invio dei testi è fissata al 7 gennaio prossimo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 febbraio alle 17, presso la storica Villa Boselli di Arma di Taggia.

Il Premio è articolato in due categorie:

- Sezione A – Poesia singola: un solo testo inedito, senza limiti di tema, metro o lunghezza.

- Sezione B – Insieme di poesie: da tre a sette poesie inedite.

È possibile partecipare a entrambe le sezioni.

I testi, considerati inediti anche se già condivisi online o pubblicati senza contratto editoriale attivo, devono essere inviati esclusivamente per email, in un unico allegato, all’indirizzo: ossidiseppiapoesia@gmail.com. A valutare le opere sarà una giuria composta da Claudio Damiani, Riccardo Olivieri e Lamberto Garzia (coordinatore), con consultazione di Giuseppe Conte e Stefano Zecchi, storici esaminatori della prima edizione del 1993. Il giudizio sarà insindacabile e i lavori verranno esaminati con rapidità grazie all’invio immediato dei testi ai giurati. Le opere dei primi quattro classificati per ciascuna sezione saranno pubblicate in un’antologia a cura del Comune di Taggia. L’edizione 2026 introduce il Premio Kemeny, istituito in memoria del poeta e accademico Tomaso Kemeny, giurato della prima edizione e figura di spicco della poesia italiana ed europea, scomparso nel novembre 2025. Il riconoscimento consisterà in un quadro dell’artista Antonio Nepita, donato appositamente.

Tutti i partecipanti riceveranno notifica ufficiale degli esiti. I vincitori e i premiati riceveranno attestati e, se non presenti alla cerimonia, le copie dell’antologia tramite invio a domicilio. Sono esclusi dalla partecipazione gli autori già classificati nei primi quattro posti delle ultime tre edizioni. Il bando completo è disponibile sulle pagine Facebook “ossidiseppiapoesia” e su concorsiletterari.net. Presidente del Premio: Avv. Chiara Cerri, consigliere con delega alla Cultura.