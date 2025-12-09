Ventimiglia: giovedì prossimo in comune la presentazione del libro 'Parva Mea - II Parte' di Maria Grazia Chatel

Giovedì prossimo alle 15, la Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia ospiterà la presentazione di Parva Mea II Parte, la seconda opera autobiografica di Maria Grazia Chatel, ventimigliese di adozione ma profondamente legata alle sue radici piemontesi. Il nuovo volume rappresenta la continuazione di un percorso narrativo iniziato con il primo Parva Mea, un libro che ha saputo toccare il cuore dei lettori grazie alla sua sincerità e alla ricchezza di vissuto personale. Anche questa seconda opera promette di essere un viaggio intenso nella vita dell’autrice, una vita segnata da avvenimenti significativi, da un amore generoso e ricambiato, e da una costante dedizione verso la famiglia e il prossimo.

Come già accaduto con il primo libro, i proventi derivanti dalle offerte saranno interamente devoluti in beneficenza, confermando ancora una volta l’impegno altruistico che contraddistingue Maria Grazia. Durante l’incontro sarà possibile ripercorrere, insieme a lei, quel “filo rosso” che ha guidato ogni capitolo della sua esistenza: il filo dell’amore nelle sue molteplici forme. La presentazione, aperta a tutti e particolarmente gradita a chi vorrà partecipare, sarà condotta dal Dott. Sergio Pallanca, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia e delle emozioni racchiuse nel nuovo libro.

Un appuntamento da non perdere per conoscere da vicino una donna che ha fatto della sensibilità, della memoria e della solidarietà i cardini della propria vita e della propria scrittura.