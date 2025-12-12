La storia del Ventennio nei Nobel Days: la voce di Antonio Scurati (Foto e video)

Proseguono i Nobel Days a Sanremo, questa volta con la presenza nella villa del celebre inventore di Antonio Scurati, autore premio Strega che ha presentato i volumi conclusivi della sua collana di 5 libri sulla figura di Benito Mussolini e la storia del ventennio fascista in Italia.

La serra "La Fenice" di Villa Nobel era praticamente piena per l'incontro con l'autore il quale, di fronte a un pubblico di tutte le età, ha ripercorso la genesi e la stesura degli ultimi due capitoli della sua saga ( M. “La fine e il principio”, “L’ora del destino”), con riflessioni anche sulla genesi storica, ovvero quegli anni che hanno segnato profondamente la storia italiana e che sono oggi così attuali, con attenzione anche al giovane pubblico presente, perché "a chi è più anziano magari certi aspetti sembrano scontati, ma dobbiamo rivolgerci ai giovani, parlare anche a loro, con un linguaggio giusto per loro, di queste cose".

Premiato nel 2019 con l’Ambrogino d’Oro, Scurati nel 2020 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il festival letterario “Cervo in blu d’ Inchiostro” ed ha il patrocinio del Comune di Sanremo (assessorato alla cultura).