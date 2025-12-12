Cultore di Bordighera, Parmurelu d’Oru 2025 assegnato a Giuseppe Eugenio Bessone

La cerimonia di premiazione del Parmurelu d’Oru 2025 sarà sabato prossimo, il 13 dicembre, alle 16 all'ex chiesa Anglicana a Bordighera. Per la XVIII edizione la giuria ha individuato come meritevole del riconoscimento il concittadino Giuseppe Eugenio Bessone per il profondo amore dimostrato verso Bordighera, testimoniato da un costante impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città.

"L’interesse di Bessone per Bordighera risale già all’epoca delle celebrazioni del Cinquecentenario della Fondazione della città e ha accompagnato tutta la sua lunga carriera professionale. Il suo amore per le testimonianze della Belle Époque si è esteso anche ad altre località, tra cui Sanremo, Alassio, Finale, Genova e la Costa Azzurra" - afferma l'associazione culturale Parmurelu d’Oru - "Attraverso importanti pubblicazioni e, soprattutto, grazie a un’instancabile attività di tutela e restauro di edifici storici, ha contribuito in modo concreto e duraturo alla salvaguardia del patrimonio edilizio cittadino e della Riviera. Emblematica è la restituzione alla collettività della chiesa anglicana di Bordighera, sottratta a operazioni immobiliari e acquisita al patrimonio comunale grazie a un paziente e articolato lavoro condotto in sinergia con il vescovo di Gibilterra e altri rappresentanti della comunità anglicana londinese".

"Bessone ha preservato preziose memorie storiche che rischiavano l’oblio, raccogliendo materiale iconografico e documentale altrimenti destinato alla dispersione. Nel corso degli anni, numerosi studenti italiani e stranieri si sono rivolti a lui per completare le proprie tesi di laurea; allo stesso modo, molti studiosi hanno potuto avvalersi della sua generosa disponibilità a condividere documenti e dipinti, preziose fonti per la ricerca e l’approfondimento scientifico. Inoltre, concedendo in prestito opere della sua collezione, Bessone ha contribuito ad arricchire esposizioni d’arte, come ad esempio le mostre 'Monet. Ritorno in Riviera', 'Margherita, regina d’arte e cultura' o 'La scoperta della Riviera'" - sottolinea - "Il suo lavoro appassionato, unito a una visione lungimirante, rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e dedizione al bene comune, così come di un amore contemplativo e entusiasta, capace di tradursi in azione concreta e costruttiva".