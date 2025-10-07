Bordighera, Parmurelu d’Oru 2025: la premiazione sarà il 13 dicembre

La cerimonia di premiazione del Parmurelu d’Oru 2025 sarà il 13 dicembre alle 16 all'ex chiesa Anglicana a Bordighera. La Giunta ha, infatti, approvato e autorizzato, con una delibera, la proposta dell'associazione culturale Parmurelu d’Oru.

Il prestigioso riconoscimento, che viene assegnato annualmente a un personaggio vivente, nato, residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che abbia onorato il nome della città e ne abbia dato lustro in un campo specifico, quest'anno verrà consegnato a Giuseppe Eugenio Bessone per il profondo amore dimostrato verso Bordighera, testimoniato da un costante impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città.

Secondo la delibera, saranno a carico del comune di Bordighera la concessione gratuita dell’ex chiesa Anglicana; la concessione del patrocinio; adempimenti connessi alla sicurezza e vigilanza durante l’evento; service di base audio/luci; servizio di logistica e la promozione dell’evento.