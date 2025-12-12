Spettacolo teatrale itinerante, "Il Natale ai tempi di Tik Tok" va in scena a Ventimiglia e a Vallecrosia (Foto)

"Il Natale ai tempi di Tik Tok" sbarca a Ventimiglia e a Vallecrosia. Nel fine settimana il brillante spettacolo teatrale itinerante, rivolto a bimbi e adulti, andrà in scena nei giardini comunali Tommaso Reggio della città di confine, sabato 13 dicembre alle 15, e nel centro storico della città della famiglia, domenica 14 dicembre.

Lo spettacolo, proposto dagli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna, è scritto da Maura Polito con la regia di Silvia Villa. “Siamo molto felici di andare in scena in questi suggestivi luoghi e di avere anche altre due repliche il 20 dicembre alle 15 nel borgo storico di Ceriana, con partenza da piazza Marconi, e nella pittoresca Vallebona il 6 gennaio alle 15, per la festa della Befana, con partenza da Piazza dei Quattro Elementi. A Ventimiglia la partenza sarà dalle giostre nei giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio mentre a Vallecrosia sarà da Piazza del Popolo" - spiegano la regista Silvia Villa e la drammaturga Maura Polito - "Le amministrazioni, che gentilmente ci hanno sostenuto, offriranno ad ingresso libero uno spettacolo divertente e nello stesso tempo portatore di messaggi profondi, adatto a tutte le età”.

"Lo spettacolo, infatti, in modo giocoso e partecipe, offre spunti di riflessione sull’oggi, sull’impatto che la modernità, i social e la realtà virtuale stanno avendo o potrebbero avere sul nostro meraviglioso Natale" - sottolineano - "Il pubblico si ritroverà con un Natale e un 'Babbo Natale' completamente stravolto dalla volontà di essere al passo coi tempi, tra Elfi disoccupati per i troppi ordini on line, giocattoli dimenticati, Mamma Natale e la Befana costrette a modernizzarsi contro voglia. Insieme tra risate ed emozioni, si riscoprirà quanto sia importante preservare tutta la bellezza e la poesia del Natale tradizionale. A Ventimiglia, inoltre, al termine dello spettacolo, verrà offerta da parte del Comune una golosa merenda a cura di Devid Fiori e Bruno Ramon".