San Lorenzo al Mare, il 13 settembre torna la Festa dello Sport con la quinta San Lorenzo Run (Foto)

Domenica 13 settembre a San Lorenzo al Mare, dopo il successo delle precedenti edizioni, avrà luogo la quinta edizione della Festa dello Sport e San Lorenzo Run.

San Lorenzo al Mare vuole da una parte rafforzare la sua vocazione al turismo sportivo, che si fa sempre più numeroso, dall'altra vuole offrire alle famiglie e ai loro bambini un evento teso alla scoperta di nuovi sport, attività all’aria aperta e all’incontro con esperti che daranno informazioni utili sia nel campo sportivo sia per uno stile di vita sano. Proprio per questo l'amministrazione di San Lorenzo al Mare, in collaborazione con l’ufficio promozione turistica Porta di Valle San Lorenzo, ha fatto rete coinvolgendo tante associazioni del territorio.

La manifestazione ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del CONI Liguria, in accordo con il Delegato Provinciale CONI di Imperia Massimo Zorniotti.

L'intera giornata, dalle 8 alle 18, sarà dedicata a numerose discipline sportive, con stand e ring allestiti nelle vie del borgo e sulle spiagge, dove mettersi alla prova, assistere alle esibizioni degli atleti o giocare con loro e avere informazioni sulle attività.

La giornata inizierà alle ore 8.00 con la partenza della quinta edizione della “San Lorenzo Run”, la family run di 7 km, corsa non competitiva che si disputerà lungo le vie del borgo e sul lungomare, con partenza e arrivo all’Hotel Riviera dei Fiori, main sponsor della run. Nella bellissima location della Marina di San Lorenzo, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei primi tre arrivi nelle categorie uomini, donne e ragazzi, a cui farà seguito una ricca colazione allestita dall’hotel quattro stelle per i partecipanti alla family run, offerta dall’Hotel Riviera dei Fiori. L’organizzazione della run è a cura del Centro Integrato di Via “Il Giardino di Magdala”, con la Presidente e appassionata runner Nadia Zerbone, in collaborazione tecnica con l'associazione sportiva “Prodeo UT Regio” e con i sempre attivi volontari della Pro Loco di San Lorenzo. Quest’anno si corre per raccogliere fondi per i progetti della Croce Bianca di Imperia, in particolare per il nuovo DAE di San Lorenzo al Mare.

Dalle ore 14 le discipline da provare saranno tante e tutte gratuite: presso la spiaggia libera centrale, Hata Yoga alle ore 14 e 17 per adulti e Yoga bimbi alle ore 15.30, condotti da Caterina Ricca di Spazio Garuda; la palestra di San Lorenzo al Mare Gym Power sarà presente in piazza Marvaldi con diversi ring dove provare la difesa personale, body building e kick boxing; nella stessa zona il ring di combattimento rievocativo storico dell’associazione Epica, con Lorenzo Monterosso, insegnante di scherma storica; presso la spiaggia centrale spazio al triathlon con prove in acqua e bici, dell’associazione Riviera Triathlon 1992; presso il campo da beach volley si potrà giocare a pallavolo con la Nova Volley Imperia; in Via Roma si potrà scoprire e provare il tradizionale sport ligure della pallapugno con i due volte Campioni della Coppa Italia della San Leonardo ASD Imperia; sempre in Via Roma i bimbi potranno divertirsi sulla parete attrezzata e scoprire l’arrampicata sportiva con Yeppa ASD Imperia.

Alle 15.30 verrà inaugurato il nuovo spazio sportivo dedicato alla scuola bici per bimbi e ragazzi della Blu di Mare Circolo Parasio ASD, presso la pista ciclabile Riviera dei Fiori, sopra il porto turistico Marina di San Lorenzo, che organizza tutto l’anno attività ed eventi dedicati alla bici da corsa, softbike, cicloturismo e MTB. Grazie alle guide certificate dell’associazione si potrà scoprire il divertimento di andare in bici alla scoperta delle meraviglie del territorio, oppure iscrivere i bimbi e ragazzi alla scuola di ciclismo ludico-motorio, pensata per avvicinarli al mondo della bici attraverso l’apprendimento della tecnica di base, lo sviluppo motorio, l’educazione alla sicurezza e la scoperta della bellezza del ciclismo, il tutto in un ambiente sicuro, educativo e divertente.

Inoltre, i biologi marini di Delfini del Ponente accompagneranno i partecipanti in uno snorkeling guidato alla scoperta della biodiversità marina presente lungo la costa, presso la spiaggia libera (dal Tapiro), con due turni a partire dalle ore 14.00. L’attività è rivolta ai partecipanti dai 10 anni in su, con prenotazione obbligatoria al tel. 353 468 7707. Questa attività si svolgerà solo in condizioni meteo-marine idonee. È necessario portare maschera e boccaglio e saper nuotare anche dove non si tocca.

Durante la manifestazione, nelle varie postazioni verranno distribuiti i passaporti sportivi CONI, che daranno diritto a gadget e premi per chi avrà provato tutte le discipline. Per finire, una merenda sana con pane e pomodoro per tutti i piccoli partecipanti, offerta dalla Pro Loco San Lorenzo al Mare, alle ore 17.30 in Piazza Marvaldi.

L’organizzazione è a cura del Comune di San Lorenzo al Mare e IAT Porta di Valle San Lorenzo (Eureka Coop. Soc.), Centro Integrato di Via “Il Giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’ASD Atletico San Lorenzo “Prodeo UT Regio”, della Pro Loco San Lorenzo al Mare e della Blu di Mare Circolo Parasio ASD.

Evento compreso nella programmazione BICI IN COMUNE, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e ANCI.