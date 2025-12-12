Sanremo, Amaie Energia ripulisce la scalinata dell’asilo Mary Poppins: area di nuovo decorosa (Foto)

Sono bastate poche ore dalle segnalazioni dei residenti perché Amaie Energia intervenisse sulla scalinata che collega corso degli Inglesi all’asilo nido Mary Poppins, da giorni al centro di lamentele per il degrado causato da odori e chiazze di urina. La situazione era stata definita insostenibile da chi vive nella zona, preoccupato sia per l’igiene sia per l’immagine di un’area frequentata quotidianamente da famiglie e bambini.

Gli operatori, informati della criticità, sono arrivati sul posto nella prima parte della mattinata di ieri e hanno provveduto a ripulire l’intera scalinata, eliminando residui, lavando le superfici e restituendo decoro a un tratto urbano che nelle scorse settimane era stato più volte preso di mira da proprietari di cani poco rispettosi. L’intervento ha permesso di rimuovere le macchie ormai evidenti e soprattutto il forte odore che aveva reso la zona difficilmente praticabile.

I residenti hanno accolto positivamente la rapidità dell’azione, sottolineando l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori Amaie Energia, spesso costretti a intervenire più volte anche a causa dei comportamenti incivili di alcuni utenti. La speranza è che l’intervento possa essere accompagnato da maggior senso civico, per evitare che la scalinata torni a degradarsi nel giro di pochi giorni, come accaduto frequentemente. Intanto Amaie continuerà a monitorare la situazione, pronta a intervenire ogni volta che sarà necessario.