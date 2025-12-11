Ventimiglia, un aiuto alle famiglie più bisognose: giornata solidale a Latte (Foto)

Una giornata solidale per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia verrà organizzata domani, venerdì 12 dicembre, al supermercato Conad a Latte, frazione della città di confine, in vista delle festività natalizie.

Una raccolta di prodotti alimentari e di prima necessità proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia. "Durante la giornata di domani sarà possibile donare beni di prima necessità" - fa sapere Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, che sarà presente al banchetto che verrà allestito all'interno del supermercato Conad.

Si potrà, perciò, donare tutto il giorno. "Un'iniziativa per aiutare le famiglie più bisognose del territorio" - dice Bottiglieri - "I prodotti raccolti saranno poi affidati ai servizi sociali e, in seguito, distribuiti alle famiglie più bisognose. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che decideranno di aderire all'iniziativa solidale".